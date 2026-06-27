Leclerc: "La prima fila è okay". Hamilton: "Secondo e terzo, fantastico"

"La prima fila è un buon punto di partenza. Non sono arrabbiato con George, anzi non sono arrabbiato con nessuno. Se c'era la gialla singola, beh allora George non ha fatto nulla di sbagliato. Certo, c'è da discutere se una gialla singola fosse sufficiente per un incidente come quello di Verstappen. Per quanto riguarda la mia prestazione, diciamo che non sono esattamente contento: diciamo soddisfatto. Il feeling non era perfetto. So come mi sento quando salgo in macchina pienamente in fiducia e qui non è così. Gli ultimi due weekend non erano andati bene, per errori miei e non solo. Qui il mio obiettivo è fare un weekend pulito, quindi in Q3 non ho rischiato tutto".