Leclerc: "La prima fila è okay". Hamilton: "Secondo e terzo, fantastico"

CHARLES LECLERC
"La prima fila è un buon punto di partenza. Non sono arrabbiato con George, anzi non sono arrabbiato con nessuno. Se c'era la gialla singola, beh allora George non ha fatto nulla di sbagliato. Certo, c'è da discutere se una gialla singola fosse sufficiente per un incidente come quello di Verstappen. Per quanto riguarda la mia prestazione, diciamo che non sono esattamente contento: diciamo soddisfatto. Il feeling non era perfetto. So come mi sento quando salgo in macchina pienamente in fiducia e qui non è così. Gli ultimi due weekend non erano andati bene, per errori miei e non solo. Qui il mio obiettivo è fare un weekend pulito, quindi in Q3 non ho rischiato tutto".
LEWIS HAMILTON
"Avere le due Ferrari in seconda e terza posizione è fantastico e riflette l'incredibile lavoro svolto in fabbrica. Hanno portato qui piccoli componenti, hanno lavorato duramente per migliorare il nostro motore. Sono davvero orgoglioso di tutti".
FREDERIC VASSEUR (Team Principal)
"È chiaro che con le bandiere gialle esposte devi ridurre la velocità di un cinque per cento in ogni settore. Noi non abbiamo i dati della Direzione Gara, quindi dobbiamo accettare la decisione. La pole con bandiere gialle è strana ma è andata così. Abbiamo avuto un venerdì molto complicato ma abbiamo fato un gran lavoro per migliorare, qui in pista e in fabbrica. I primi risultati si sono visti nel terzo turno delle prove libere e poi ancora nel corso delle qualifiche. Quello che succederà in gara è difficile da prevedere: farà ancora più caldo di oggi. Sarà fondamentale viaggiare in aria pulita, con la pista sgombra davanti. Ci aspetta una dura battaglia."