Leclerc: "La pioggia non può essere una scusa, l'errore è stato mio"

Dai sogni del venerdì, ai disastri del sabato. Le qualifiche della Ferrari a Baku sono state tra le peggiori degli ultimi tempi, con Lewis Hamilton fuori nel Q2 e 12° in griglia, e Charles Leclerc a muro nel Q3 e costretto a partire decimo. L'errore del monegasco ha mandato in frantumi i sogni di una bella prestazione in qualifica. "La pioggia non può essere una scusa, l'errore è stato mio. Con la media abbiamo fatto una fatica incredibile. Ieri l'abbiamo provata e sembrava che Hamilton ne avesse di più. Oggi non siamo riusciti a portarla in temperatura. In vista della gara la Red Bull e le McLaren ne hanno di più...", ha detto Leclerc.