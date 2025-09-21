Logo SportMediaset
Ciclismo: ha malore durante Piccola Sanremo, è in rianimazione

21 Set 2025 - 22:10

Un corridore di 25 anni ha accusato un problema cardiaco improvviso durante la 58/a Piccola Sanremo, gara Elite-U23 di ciclismo disputata a Sovizzo (Vicenza). L'atleta si trovava fuori dalla lotta per il successo, quando negli ultimi chilometri ha accusato il malore. Il giovane è stato subito assistito dai sanitari che ne hanno monitorato le condizioni. Mentre si trovava in ambulanza è intervenuto un arresto cardiaco e il medico rianimatore Giuseppe Andaloro ha eseguito il massaggio cardiaco riuscendo a stabilizzare le sue condizioni. L'elicottero del Suem ha trasportato l'atleta all'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove si trova ricoverato in terapia intensiva. "È una notizia che ci ha lasciato tutti senza fiato e ancora siamo in apprensione per avere presto notizie dall'Ospedale di Vicenza - afferma il presidente dell'Uc Sovizzo, Gianluca Peripoli -. Voglio manifestare la vicinanza mia personale e di tutta l'Uc Sovizzo al ragazzo e ai suoi familiari e, allo stesso tempo, voglio ringraziare i sanitari che hanno soccorso l'atleta in maniera tempestiva".

22:10
Ciclismo: ha malore durante Piccola Sanremo, è in rianimazione
21:10
Mondiali ciclismo, Evenepoel: "Giornata fantastica, mi sono sentito subito bene"
20:22
Golf, tra una settimana la Ryder Cup a New York
19:09
Vela, mondiale Melges 24 ospitato dallo Yc Adriaco a Trieste
18:11
Atletica, il ct La Torre: "Furlani e Battocletti nuovi leader"