F1, Gp Azerbaijan: Verstappen si prende la pole e beffa Sainz, disastro Ferrari

Max spezza il sogno dello spagnolo e della Williams. Qualifica pazzesca, con sei bandiere rosse: Norris è 7°, Piastri e Leclerc a muro

20 Set 2025 - 16:41
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

Una qualifica ricca di colpi di scena consegna la pole position a Max Verstappen, che scatterà per primo a Baku. Si susseguono le bandiere rosse (sei), in una sessione che dura due ore e premia l'olandese, col tempo di 1.41.117: beffato Sainz, che aveva sognato con la Williams, seconda fila per Lawson e Antonelli. Flop Norris (7°), che non approfitta dell'incidente di Piastri: l'australiano (9°) e Leclerc (10°) vanno a muro, out in Q2 Hamilton.

Più forte del caos e anche dell'elevatissima pressione dovuta dal giocarsi tutto in un singolo giro: Max Verstappen si prende la pole position nel Gp d'Azerbaijan e scatterà davanti a tutti, nella giornata del flop-Ferrari. Non è una qualifica semplice, quella di Baku. Le temperature sono bassissime rispetto al venerdì, otto gradi in meno, e pioviggina nel finale del Q3. Condizioni che genereranno un record assoluto nella storia della F1: sei bandiere rosse, superando il precedente record (cinque) di Imola 2022 e Interlagos 2024. Si parte dal Q1, dove perdono il controllo delle rispettive monoposto Albon e Hulkenberg: doppio stop alle qualifiche, Norris fa comunque il miglior tempo. Salutano la compagnia Colapinto (a muro nel finale), Hulkenberg, Ocon, Gasly e Albon. Nel Q2 invece ecco l'incidente di Bearman e l'ennesimo stop, che fa emergere le difficoltà delle Ferrari nel riscaldare le gomme. Hamilton si trova subito a rischio-eliminazione e non riesce a completare l'ultimo giro, scattando in 12a posizione. Passa invece Leclerc, che si migliora con le medie: passano al Q3 Verstappen, Norris, Piastri, Leclerc, Sainz, Lawson, Hadjar, Russell, Antonelli e Tsunoda.

Leclerc manda a muro i sogni di pole

© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

I tifosi Ferrari sognano la quinta pole consecutiva del monegasco, invece ecco spuntare l'incubo: Leclerc va subito a muro e partirà 10°, disastro per le Rosse dopo l'uno-due nelle libere. Fanno subito il tempo Sainz, Lawson e Hadjar, con lo spagnolo che sogna la pole perché inizia leggermente a piovere. Queste condizioni mandano in tilt Oscar Piastri, che va a muro e causa la sesta bandiera rossa: è record, ma Norris non ne approfitta nel finale. La pole position va infatti a Max Verstappen, che chiude col tempo di 1.41.117 beffando Sainz: Williams torna in prima fila, distacco di 478 millesimi dal leader. Ottimi Lawson (+0.590) e Antonelli (+0.600), che scatteranno in seconda fila davanti a Russell (+0.953) e Tsunoda (+1.026): flop Norris, che è solo settimo (+1.122) davanti ad Hadjar (+1.255) e al duo Piastri-Leclerc, andato a muro. Le Ferrari scatteranno dunque 10a e 12a, a meno che Leclerc non debba effettuare ingenti riparazioni e rompere il regime di parco chiuso.

f1
baku
ferrari

