F1, Gp Azerbaijan: Verstappen si prende la pole e beffa Sainz, disastro Ferrari

Più forte del caos e anche dell'elevatissima pressione dovuta dal giocarsi tutto in un singolo giro: Max Verstappen si prende la pole position nel Gp d'Azerbaijan e scatterà davanti a tutti, nella giornata del flop-Ferrari. Non è una qualifica semplice, quella di Baku. Le temperature sono bassissime rispetto al venerdì, otto gradi in meno, e pioviggina nel finale del Q3. Condizioni che genereranno un record assoluto nella storia della F1: sei bandiere rosse, superando il precedente record (cinque) di Imola 2022 e Interlagos 2024. Si parte dal Q1, dove perdono il controllo delle rispettive monoposto Albon e Hulkenberg: doppio stop alle qualifiche, Norris fa comunque il miglior tempo. Salutano la compagnia Colapinto (a muro nel finale), Hulkenberg, Ocon, Gasly e Albon. Nel Q2 invece ecco l'incidente di Bearman e l'ennesimo stop, che fa emergere le difficoltà delle Ferrari nel riscaldare le gomme. Hamilton si trova subito a rischio-eliminazione e non riesce a completare l'ultimo giro, scattando in 12a posizione. Passa invece Leclerc, che si migliora con le medie: passano al Q3 Verstappen, Norris, Piastri, Leclerc, Sainz, Lawson, Hadjar, Russell, Antonelli e Tsunoda.