Laura Villars sfida Ben Sulayem: è la prima donna candidata alla presidenza della FIA

"La mia ambizione è una governance più democratica, più trasparente, più responsabile e aperta alle donne e alle nuove generazioni"

18 Set 2025 - 17:13
Laura Villars, pilota svizzera di 28 anni, ha annunciato ufficialmente che si candiderà alla presidenza della Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA) e tenterà di sconfiggere l'attuale presidente, il saudita Mohammed Ben Sulayem, che ricopre tale carica dal 2021, succedendo a Jean Todt, e l'altro candidato, l'ex commissario della FIA, Tim Mayer. Che venga eletta o meno, Villars farà la storia degli sport motoristici, diventando la prima donna ad aspirare a diventare presidente. Le elezioni si terranno il prossimo 12 dicembre, durante l’assemblea generale a Tashkent, in Uzbekistan.

"La FIA deve tornare a essere la Federazione dei club e dei titolari di licenza. La mia ambizione è una governance più democratica, più trasparente, più responsabile e aperta alle donne e alle nuove generazioni – ha dichiarato Villars – Credo fermamente che il motorsport abbia bisogno di diversità e innovazione per continuare a ispirare le giovani generazioni in tutto il mondo".

LA CARRIERA DI LAURA VILLARS
Laura Villars vanta 58 presenze tra Ultimate Cup Series F3R, F4 UAE e Arabia Saudita, Ferrari Challenge Europe e Ligier European Series. All’attivo ha un 5° posto assoluto (2023) nella sua prima stagione completa nella Ultimate Cup Series F3R (2023). Attualmente gareggia nella Ligier European Series JS P4 con il Team Virage.

