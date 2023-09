Leclerc: "La McLaren non ci preoccupa... forse". Sainz: "Sacrificato ma soddisfatto"

© Getty Images

"Era molto importante superare velocemente Russell perché Hamilton spingeva alle mie spalle: mi aspettavo il gioco di squadra e non volevo perdere tempo. Avevo gestito bene le gomme e contavo soprattutto su questo. È stato un bel sorpasso comunque. La McLaren si preoccupa... sì e no. Dipende dalle piste: loro qui sono andati molto bene come in altre occasioni, tipo Silverstone. Vediamo come va alla prossima gara in Qatar: se loro andranno così forte anche laggiù... allora inizierò a preoccuparmi. Per ora no". Charles Leclerc finalmente sorridente dopo un paio di GP sottotono, soprattutto nei confronti del suo compagno di squadra. Da incorniciare in modo particolare il sorpasso sulla Mercedes di Russell all'esterno tra la prima e la seconda curva.