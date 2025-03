Leclerc: "La Ferrari ha molto più potenziale, in Cina per fare passi avanti"

Ci sono grandi aspettative anche attorno a Lewis Hamilton, dopo che in Australia l'inglese è stato protagonista di una gara anonima. "La gara di Melbourne non è andata come volevamo ma è solo la prima di un lungo calendario. Continueremo a lavorare a testa bassa, e, dal canto mio, proseguirò il mio processo di apprendimento. La mia conoscenza con questa vettura è ancora limitata ma siamo più determinati che mai a fare bene", ha ammesso. "L'energia che c'è all'interno del team è sempre incredibile, e dopotutto, c'è stata solo una gara finora - ha aggiunto il britannico - . Man mano che conoscerò meglio macchina e team, sarò in grado di aggiungere la mia esperienza a quella già enorme di chi lavora in questa squadra. Oggi, in Formula 1, il successo dipende da minimi dettagli, e credo che dobbiamo lavorare su quelli per sbloccare appieno potenziale del nostro pacchetto".