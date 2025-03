F1, Lando Norris: “Mi aspetto una Ferrari più competitiva in Cina”

Torna subito in pista la Formula 1, che dopo il weekend inaugurale a Melbourne in Australia fa tappa in Cina nel circuito di Shanghai. Il vincitore del primo Gran Premio stagionale, Lando Norris, ha parlato nella classica conferenza stampa della vigilia, mettendo il focus sulla Ferrari e su Verstappen: “Mi aspetto una Ferrari più in palla in questo weekend. Max? Fortunato a tornare sotto grazie ad alcune Safety Car, avevamo margine”.