La Roma continua a vincere, e contro il Monza basta un grande primo tempo – con il capocannoniere e la doppietta di Soulé – per andare subito avanti di 3 gol, poi al 91’ Castro trova anche il 4-0 e i giallorossi restano a -2 dalla Lazio capolista. La squadra di Gian Piero Gasperini passa in vantaggio dopo appena 12’, e lo fa con un altro gol di Donyell Malen, che conclude un contropiede con un bel destro basso sul secondo palo. L’olandese poi si trasforma in assistman, e al 24’ trova Soulé al limite dell’area, l’argentino controlla e con il mancino batte Thiam. Subito dopo il gol, il capocannoniere del campionato chiede supporto allo staff medico per un pestone subito sul tendine d’Achille da Goglichidze, che ne ha provocato un evidente sanguinamento.