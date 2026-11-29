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La Roma continua a vincere, e contro il Monza basta un grande primo tempo – con il capocannoniere e la doppietta di Soulé – per andare subito avanti di 3 gol, poi al 91’ Castro trova anche il 4-0 e i giallorossi restano a -2 dalla Lazio capolista. La squadra di Gian Piero Gasperini passa in vantaggio dopo appena 12’, e lo fa con un altro gol di Donyell Malen, che conclude un contropiede con un bel destro basso sul secondo palo. L’olandese poi si trasforma in assistman, e al 24’ trova Soulé al limite dell’area, l’argentino controlla e con il mancino batte Thiam. Subito dopo il gol, il capocannoniere del campionato chiede supporto allo staff medico per un pestone subito sul tendine d’Achille da Goglichidze, che ne ha provocato un evidente sanguinamento.
Malen resta in campo, e al 36’ la Roma trova anche il 3-0: Koné serve Soulé, che lascia partire un grandissimo mancino a giro da fuori e la mette proprio sotto l’incrocio dei pali. La ripresa è di pura gestione, con Castro dentro subito al posto dell'olandese, già molto dolorante nel finale della prima frazione. Al 91’ è proprio l’attaccante argentino, al termine di una bella azione, a segnare il definitivo 4-0 su assist di Ghilardi con un bell’inserimento in area. All’Olimpico finisce 4-0: la Roma sale a 33 punti, a -2 dalla Lazio e a +1 dall’Inter; fermo a 10 il Monza, che mantiene una lunghezza di vantaggio sulla zona retrocessione.
IL TABELLINO
ROMA-MONZA 4-0
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Balerdi, Ndicka, Hermoso (25’ s.t. Koulierakis); Lulli, Cristante, Koné, Wesley (25’ s.t. Ghilardi); Soulé (13’ s.t. Dybala), Mora (43’ s.t. Pisilli); Malen (1’ s.t. Castro). Allenatore: Gian Piero Gasperini
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Goglichidze (7’ s.t. Ziolkowski), Carboni (23’ s.t. Lucchesi); Birindelli (39’ s.t. Touré), Colombo (39’ s.t. Foe Ondoa), Pessina, Mangas; Mota, Robinson (23’ s.t. Zeballos); Varela. Allenatore: Ivan Juric
ARBITRO: Collu
MARCATORI: 12’ Malen (R), 24’ e 36’ Soulé (R), 90’ + 1 Castro (R)
AMMONITI: Carboni (M), Balerdi (R), Pisilli (R)
LE STATISTICHE
La Roma è rimasta imbattuta (10V, 3N) nelle prime 13 gare stagionali in Serie A solo per la terza volta, dopo il 2003/04 e il 2013/14 (10V, 3N anche in quei casi).
La Roma non perde da 20 gare di fila in Serie A (16V, 4N), la sua più lunga serie di imbattibilità nella competizone dal periodo tra gennaio e settembre 2016, con Luciano Spalletti in panchina.
La Roma ha segnato 40 gol dopo 13 giornate, nella storia della Serie A solo tre squadre hanno fatto meglio a questo punto del torneo: Milan e Inter nel 1950/51 (rispettivamente 42 e 41) e la Juventus nel 1933/34 (41).
Per la prima volta nella sua storia, la Roma ha segnato almeno tre reti per sei gare consecutive in Serie A: ben 24 nel parziale, per una media di 4.0 gol a partita.
La Roma ha una differenza reti di +29 (40GF, 11GS) in questo campionato, nella storia della Serie A solo il Torino nel 1947/48 aveva registrato una tale differenza dopo 13 gare giocate in una stagione.
Il Monza ha vinto solo una delle ultime 22 trasferte in Serie A (3N, 18P) e, in particolare, per la seconda volta nel torneo ne ha perse almeno cinque di fila – dopo i 10 ko esterni tra dicembre 2024 e aprile 2025.
Donyell Malen è il giocatore della Roma che in assoluto ha segnato più gol in Serie A in un singolo anno solare: 27 nel 2026, superato Pedro Manfredini (26 nel 1960).
Donyell Malen ha segnato 27 gol in 30 presenze in Serie A; solo cinque giocatori hanno fatto meglio nelle prime 30 gare nella competizione: Altafini nel 1959 (28), Gunnar Nordahl nel 1949 (29), Felice Placido Borel nel 1933 (31), Pedro Petrone nel 1932 (29) e Giuseppe Meazza nel 1930 (28).
Donyell Malen ha partecipato ad almeno un gol per sei presenze di fila nei maggiori 10 campionati europei per la prima volta in carriera in Serie A (8G+3A).
Per la prima volta con la maglia della Roma, Donyell Malen ha segnato e fornito assist nella stessa partita casalinga in campionato.
Matías Soulé ha realizzato la sua prima marcatura multipla tra tutte le competizioni con la maglia della Roma; inoltre, l’argentino è l’attaccante che ha segnato più gol da fuori area nelle ultime quattro stagioni (dal 2023/24) in Serie A (nove).
Matías Soulé ha preso parte ad almeno rete in ciascuna delle ultime tre presenze casalinghe contro il Monza in Serie A (3G+1A).
Da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (dal 2004/05), Rodrigo Mora (19a, 208g) è il secondo giocatore più giovane a partecipare ad un gol per almeno cinque presenze di fila (4G+1A) dopo Alexandre Pato nel 2009.
Gian Piero Gasperini ha raggiunto le 650 panchine in Serie A; l’attuale tecnico della Roma è solo il quarto allenatore nella storia del torneo a tagliare questo traguardo, dopo Giovanni Trapattoni (689), Nereo Rocco (747) e Carlo Mazzone (792).
Santiago Castro ha segnato solo il suo secondo gol da subentrato su 18 realizzati in Serie A.
50ª presenza di Demba Thiam con il Monza tra tutte le competizioni.