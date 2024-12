Leclerc impacchetta il 2024: "Stagione in crescita, manteniamo lo slancio"

"Abbiamo fondamentalmente lottato per il titolo in due occasioni negli ultimi tre anni. Nel 2022 non abbastanza a lungo... Questo però ci ha permesso di crescere. Io sono cresciuto molto come pilota e penso che siamo cresciuti molto anche come squadra. Non è una cosa scontata perché, quando non vinci per tanto tempo, la composizione della squadra cambia e per molte persone all'interno del team si trattava della prima volta che la Ferrari era in lotta per il titolo. Negli ultimi quattro anni abbiamo fatto grandi passi avanti. Insieme a Carlos abbiamo spinto la squadra in nella direzione e i risultati sono sotto gli occhio di tutti. Quest'anno non siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo finale. Sono d'accordo con il mio collega Lando Norris quando dice che finire bene una stagione non significa per forza di cose ripartire davanti al via di quella successiva. Ci sono stati molti esempi da parte nostra di annate chiuse in modo molto competitivo per poi faticare all'inizio di quella dopo e questo ci motiva a non mollare. L'esperienza deve aiutarci ad iniziare il 2025 nel migliore dei modi. Bisogna far tesoro degli errori del passato, anche di quelli che si possono fare durante la pausa invernale.