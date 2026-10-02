Leclerc: "Il degrado gomme sarà decisivo". Hamilton: "Non siamo lontani dai migliori"

"È stata una buona giornata, nel corso della quale abbiamo imparato molto, ma c'è ancora parecchio lavoro da fare da qui a domenica. La nostra prestazione è stata incoraggiante, tuttavia non dobbiamo sottovalutare i nostri avversari perché credo abbiano ancora qualcosa da tirare fuori sabato. I valori in campo sono molto ravvicinati, oggi la pista era piuttosto sporca e scivolosa e mi aspetto un'evoluzione piuttosto significativa delle condizioni ancora prima delle qualifiche. Il degrado gomme sarà probabilmente il tema principale del fine settimana. Anche una piccola differenza nel modo in cui si affrontano alcune curve può avere un impatto enorme sull'usura degli pneumatici, quindi credo che ci siano tutti gli ingredienti per una gara interessante".