Leclerc: "Il degrado gomme sarà decisivo". Hamilton: "Non siamo lontani dai migliori"
Nonostante il miglior tempo del monegasco in FP2, i ferraristi non si sbilanciano sulle chances delle Rossa nel prosieguo del weekenddi Stefano Gatti
Ferrari in vetta alla classifica dei tempi con Charles Leclerc e nella top five con Lewis Hamilton al capolinea dei primi due turni di prove libere di Sepang. Ai microfoni i due ferraristi analizzano l'esito della giornata e le prospettive per il resto del fine settimana del Gran Premio del Bahrain in Malesia. Si respira ottimismo ma i due piloti non scoprono le carte dopo tanti venerdì da protagonisti seguiti da qualifiche e gare non all'altezza delle promesse iniziali.
CHARLES LECLERC
"È stata una buona giornata, nel corso della quale abbiamo imparato molto, ma c'è ancora parecchio lavoro da fare da qui a domenica. La nostra prestazione è stata incoraggiante, tuttavia non dobbiamo sottovalutare i nostri avversari perché credo abbiano ancora qualcosa da tirare fuori sabato. I valori in campo sono molto ravvicinati, oggi la pista era piuttosto sporca e scivolosa e mi aspetto un'evoluzione piuttosto significativa delle condizioni ancora prima delle qualifiche. Il degrado gomme sarà probabilmente il tema principale del fine settimana. Anche una piccola differenza nel modo in cui si affrontano alcune curve può avere un impatto enorme sull'usura degli pneumatici, quindi credo che ci siano tutti gli ingredienti per una gara interessante".
LEWIS HAMILTON
"Nel complesso è stata una giornata impegnativa, con pochissimo grip in pista. Trovare il giusto bilanciamento non è stato semplice, ma credo sia stato un tema comune per tutti. Nel corso delle due sessioni abbiamo esplorato un paio di direzioni diverse in termini di messa a punto e ora l'attenzione sarà concentrata sull'analisi dei dati per individuare il miglior compromesso. Non sembriamo troppo lontani dal passo dei migliori, ma sappiamo che c'è ancora del lavoro da fare per mettere la vettura in condizione di performare al meglio nelle qualifiche".