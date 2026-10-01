Leclerc sbotta: "Situazione irrispettosa dei nostri sforzi". Per Hamilton "passi avanti enormi rispetto al 2025"

"Fred non andrà da nessuna parte e ha tutto il mio sostegno. Siamo secondi nel Mondiale Costruttori ed è già un enorme miglioramento rispetto all'anno scorso, nonostante un deficit di potenza mediamente intorno ai quattro decimi di secondo ad ogni fine settimana, che a volte diventano sei. Nonostante questo le nostre prestazioni sono piuttosto buone e questo va tutto a merito del lavoro che fanno i nostri in fabbrica e che invece viene messo a rischio dalla attuale negatività. Naturalmente non siamo dove vogliamo essere ma partendo da dove siamo partiti l'anno scorso non si può pretendere di essere davanti a tutti quest'anno. Si tratta di un processo evolutivo e io penso che quest'anno abbiamo messo delle buone fondamenta. Dobbiamo continuare così. Non siamo perfetti ma io credo fermamente che possiamo arrivare in cima".