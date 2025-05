Leclerc: "Il cambiamento delle ali non è cosa da poco, ma per la Ferrari inciderà poco"

"Una cosa c'è che cambia, l'ala anetriore, e non è cosa da poco. Sarà un cambiamento per tutti quello delle ali, non credo inciderà tanto per noi. Però non so se impatterà più su di noi o sugli altri. Nel secondo caso sarebbe un po' come un pacchetto di miglioramenti, ci sarebbe possibilità di avvicinarsi ai primi. Ma al momento non so". Lo ha detto Charles Leclerc alla vigilia del weekend del GP Spagna di F1 a Barcellona.