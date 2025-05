F1, Norris prima della Spagna: "Il nuovo regolamento sulle ali non scalfirà McLaren"

Lando Norris ha vinto il Gp di Monaco ed è il grande protagonista nella conferenza stampa che precede la gara del Montmelò, in Spagna. Il pilota McLaren si esprime così sul successo nel Principato: "Non è stata la mia gara più combattuta, ma è quella che tutti vogliono vincere. C'è grandissima pressione già dal sabato, una storia importantissima dietro a quella pisa e tutti i vincitori del passato. Credo sia la vittoria di cui vado più fiero, me la ricorderò per sempre. Ho vissuto le emozioni che mi immaginavo e anche di più, non è un successo qualunque in F1: è la vittoria per eccellenza. Sembravo molto tranquillo? In macchina non ero affatto calmo, soprattutto in qualifica. Le prove a Monaco sono il giro più bello di tutto il motorsport e di tutta la F1, ti regalano più emozioni di ogni altra pista: paura, sensazione di disagio e al tempo stesso un grandissimo sorriso. Ho vissuto il sabato perfetto, domenica ho fatto una grande gara".