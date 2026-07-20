Argentina, Scaloni: "Resterò fino a dicembre e poi probabilmente lascerò"

Così il ct dell'Argentina, Lionel Scaloni, nella sua 104esima partita alla guida della Nazionale, dopo la sconfitta nella finale del Mondiale contro la Spagna. "Fino a dicembre, se il presidente lo vorrà, resterò qui, e dopo sarà complicato perché è giusto che le cose possano cambiare, e io lo vedo anche come un bene. Ciò che deve rimanere è questo spirito di squadra, questo sentimento di unità tra i giocatori e i tifosi, questo sentimento che credo non debba mai essere spezzato e debba durare per sempre. Rimarrò qui fino a dicembre, e dopo probabilmente me ne andrò", ha aggiunto.