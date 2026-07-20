Argentina, Scaloni: "Resterò fino a dicembre e poi probabilmente lascerò"

20 Lug 2026 - 08:00
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Scaloni © Getty Images

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"Continuerò fino a dicembre. Dopodiché, parlerò con il presidente Claudio Tapia. L'idea è di rilassarmi e prendermi una pausa. Questo è un posto spettacolare, da sogno. Spero che le persone abbiano l'opportunità di essere qui. Qualsiasi argentino vorrebbe essere qui. È stato un piacere essere qui. Un onore. Non avrei mai nemmeno sognato una cosa del genere".

Così il ct dell'Argentina, Lionel Scaloni, nella sua 104esima partita alla guida della Nazionale, dopo la sconfitta nella finale del Mondiale contro la Spagna. "Fino a dicembre, se il presidente lo vorrà, resterò qui, e dopo sarà complicato perché è giusto che le cose possano cambiare, e io lo vedo anche come un bene. Ciò che deve rimanere è questo spirito di squadra, questo sentimento di unità tra i giocatori e i tifosi, questo sentimento che credo non debba mai essere spezzato e debba durare per sempre. Rimarrò qui fino a dicembre, e dopo probabilmente me ne andrò", ha aggiunto.

Sulla finale, infine, Scaloni ha dichiarato: "Abbiamo dovuto fare molte sostituzioni. Sono orgoglioso dei nostri giocatori. Messi ha 39 anni. È incredibile. Per me è chiaro che gioca finché vuole. È il migliore giocatore". 

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