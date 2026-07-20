Il segreto della Spagna campione del mondo: è una Nazionale che gioca con gli automatismi di una squadra di club

LA GESTIONE PARITARIA. La Spagna campione del mondo è una squadra senza vere stelle. Ci sarebbe Lamine Yamal, è vero, ma è arrivato a questo Mondiale in una condizione fisica precaria, quindi è stato trattato esattamente come tutti gli altri. Ha inciso poco durante il cammino della Roja, si è acceso in qualche occasione (nella finale pochino), ma si è messo assolutamente a disposizione del gruppo, senza atteggiamenti da star. Sapeva di poter essere utile ma non indispensabile. Per De la Fuente, uno vale uno, a patto che si metta a disposizione. Se ciò non accade, uno vale zero e gioca un altro. Pedri è un giocatore affermato, titolare del Barcellona, però quando non ha funzionato è stato tolto per fare spazio a Fabian Ruiz. De la Fuente, allenatore di formazione federale, è stato anche il primo CT ad affrontare un Mondiale senza un giocatore del Real Madrid (ora c'è Cucurella ma ha firmato a Mondiale iniziato).