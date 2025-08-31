Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula 1
GP OLANDA F.1

Leclerc: "Gara da dimenticare. Il sorpasso su Russell? Lo rifarei"

Il monegasco "perdona" Antonelli e mette già nel mirino Monza

di Stefano Gatti
31 Ago 2025 - 19:57
© IPA

© IPA

CHARLES LECLERC

"Gara da dimenticare. Ad un certo punto in realtà avevo iniziato a crederci, purtroppo è finita troppo presto. È stato un weekend difficile dall’inizio alla fine e si è concluso nel peggiore dei modi. In termini di passo eravamo piuttosto competitivi, che è un aspetto positivo, ed è stato bello risalire alcune posizioni. Antonelli? Capita di fare errori ma non è il caso di parlare di errore da rookie. Non voglio andare troppo nel dettaglio, però cercare il sorpasso all'interno della curva tre è un po'... too much. Certo, su questa pista bisogna essere aggressivi. Il mio sorpasso a Russell? Non sapevo neanche di essere sotto inchiesta. Posso solo dire che siamo in lotta con la Mercedes nel Mondiale Costruttori, quindi lo rifarei! Non vedo l'ora di tornare in pista di a Monza, là c'è sempre tanta energia positiva e ci servirà dopo questo fine settimana. Non basta per vincere ma... aiuta. È un posto speciale per me e per tutta la squadra. Non credo che siamo nella stessa situazione dell’anno scorso, ma daremo tutto per recuperare e rendere il weekend speciale per tutti i nostri tifosi a casa.

LEWIS HAMILTON

"Mi sentivo a mio agio in macchina e il passo era incoraggiante. Peccato per il mio errore. Fino a quel momento la macchina stava andando bene, io e Charles avevamo un buon ritmo e anche le gomme stavano tenendo bene. Non so davvero cosa sia successo. Quando ho iniziato a salire sul banking della curva tre il posteriore è partito e non sono riuscito a riprenderlo. La macchina era nervosa. Con l’asfalto umido e sulla vernice all’esterno, non sono riuscito a evitare il muro. Voglio scusarmi con tutti nel team sia qui in pista che a casa e con i tifosi. Speravamo di portare raccogliere più punti oggi". 

FREDERIC VASSEUR (Team Principal)

"Siamo partiti male venerdì, poi ci siamo ripresi bene nelle qualifiche e il nostro passo gara era buono: quello di Leclerc era da podio, ma alla fine è andata male. Dopo aver passato Russell era in recupero su Hadjar e Verstappen. Poi quando Hamilton ha avuto il suo incidente e la gara è stata neutralizzata con la Safety Car Charles ha perso due posizioni e ha dovuto superare per la seconda volta Russell. Credo che Leclerc sia stato aggressivo ma qui a Zandvoort devi esserlo se vuoi superare. George sia stato sorpreso dalla mossa di Leclerc. È stato un bel sorpasso. Peccato, aveva fatto una bella gara. Lewis era troppo largo di traiettoria, era troppo veloce rispetto al giro precedente, però nel complesso ha fatto un buon weekend, ci ha dato segnali positivi, però bisogna iniziare meglio al venerdì, altrimenti poi bisogna rimontare e succede quello che è successo oggi. A Monza ci aspettiamo di essere in condizioni migliori, qui eravamo al livello di Verstappen. Contiamo sul supporto dei tifosi in Italia". 

formula 1
gp olanda
zandvoort
leclerc
hamilton
vasseur

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:38
31 anni senza Senna

31 anni senza Senna

01:21
Cadillac in Formula 1

Cadillac in Formula 1

00:10
Verstappen: sorpasso da vertigine… in vacanza

Verstappen: sorpasso da vertigine… in vacanza

00:17
Hulkenberg fa la storia e la piccola figlia impazzisce

Hulkenberg fa la storia e la piccola figlia impazzisce

01:19
Antonelli diplomato

Antonelli, che traguardo: si è diplomato

00:37
rbroma

Una Red Bull da F1, una bici e il Colosseo: è showrun al Giro d'Italia

00:08
Carlos Sainz, che assist!

Carlos Sainz, che assist!

00:17
Leclerc svela il casco per il GP di Monaco

Leclerc svela il casco per il GP di Monaco

00:41
Che gita di classe! Kimi porta i suoi compagni di scuola in pista a Imola

Che gita di classe! Kimi porta i suoi compagni di scuola in pista a Imola

00:18
Kimi Antonelli non vede l'ora di scendere in pista a Imola

Kimi Antonelli non vede l'ora di scendere in pista a Imola

01:36

Leclerc e Hamilton costruiscono la loro SF-24... di mattoncini

03:52
Parata auto Lego F1 Miami

Da Leclerc a Verstappen: i piloti di Formula 1 guidano Lego a Miami

00:18
Hamilton show al Met Gala

Hamilton show al Met Gala

00:21
Hamilton e Leclerc mostrano i loro talenti calcistici

Hamilton e Leclerc mostrano il loro talento calcistico

00:08
Norris a Miami con un casco da...discoteca!

Norris a Miami con un casco da... discoteca!

01:38
31 anni senza Senna

31 anni senza Senna

I più visti di Formula 1

Disastro Ferrari a Zandvoort: incidente e ritiro sia per Hamilton sia per Leclerc

Pole di Piastri, beffato Norris. Terza fila per la Ferrari con Leclerc

Stroll "rottama" la sua Aston Martin a Zandvoort

Wolff: "Briatore, Horner ed Ecclestone all'Alpine? Come se la mafia si riunisse”

Norris infallibile a Zandvoort, Alonso divide le McLaren, le Ferrari in rimonta

Leclerc: "Oggi sono stato pessimo". Hamilton: "Proviamo a fare una gara d'attacco"

Notizie del giorno
Vedi tutti
19:40
Piastri, vittoria e allungo Mondiale. KO Norris e le Ferrari
19:57
Leclerc: "Gara da dimenticare. Il sorpasso su Russell? Lo rifarei"
19:34
City ancora ko, il Brighton vince in rimonta. Il West Ham vince a Nottingham
19:32
Volle, Mondiali femminili: Azzurre preparano sfida quarti contro Polonia
19:30
Derby di Glasgow senza reti: il tecnico dei Rangers è a rischio