Leclerc: "Gara da dimenticare. Il sorpasso su Russell? Lo rifarei"

CHARLES LECLERC
"Gara da dimenticare. Ad un certo punto in realtà avevo iniziato a crederci, purtroppo è finita troppo presto. È stato un weekend difficile dall’inizio alla fine e si è concluso nel peggiore dei modi. In termini di passo eravamo piuttosto competitivi, che è un aspetto positivo, ed è stato bello risalire alcune posizioni. Antonelli? Capita di fare errori ma non è il caso di parlare di errore da rookie. Non voglio andare troppo nel dettaglio, però cercare il sorpasso all'interno della curva tre è un po'... too much. Certo, su questa pista bisogna essere aggressivi. Il mio sorpasso a Russell? Non sapevo neanche di essere sotto inchiesta. Posso solo dire che siamo in lotta con la Mercedes nel Mondiale Costruttori, quindi lo rifarei! Non vedo l'ora di tornare in pista di a Monza, là c'è sempre tanta energia positiva e ci servirà dopo questo fine settimana. Non basta per vincere ma... aiuta. È un posto speciale per me e per tutta la squadra. Non credo che siamo nella stessa situazione dell’anno scorso, ma daremo tutto per recuperare e rendere il weekend speciale per tutti i nostri tifosi a casa.
LEWIS HAMILTON
"Mi sentivo a mio agio in macchina e il passo era incoraggiante. Peccato per il mio errore. Fino a quel momento la macchina stava andando bene, io e Charles avevamo un buon ritmo e anche le gomme stavano tenendo bene. Non so davvero cosa sia successo. Quando ho iniziato a salire sul banking della curva tre il posteriore è partito e non sono riuscito a riprenderlo. La macchina era nervosa. Con l’asfalto umido e sulla vernice all’esterno, non sono riuscito a evitare il muro. Voglio scusarmi con tutti nel team sia qui in pista che a casa e con i tifosi. Speravamo di portare raccogliere più punti oggi".
FREDERIC VASSEUR (Team Principal)
"Siamo partiti male venerdì, poi ci siamo ripresi bene nelle qualifiche e il nostro passo gara era buono: quello di Leclerc era da podio, ma alla fine è andata male. Dopo aver passato Russell era in recupero su Hadjar e Verstappen. Poi quando Hamilton ha avuto il suo incidente e la gara è stata neutralizzata con la Safety Car Charles ha perso due posizioni e ha dovuto superare per la seconda volta Russell. Credo che Leclerc sia stato aggressivo ma qui a Zandvoort devi esserlo se vuoi superare. George sia stato sorpreso dalla mossa di Leclerc. È stato un bel sorpasso. Peccato, aveva fatto una bella gara. Lewis era troppo largo di traiettoria, era troppo veloce rispetto al giro precedente, però nel complesso ha fatto un buon weekend, ci ha dato segnali positivi, però bisogna iniziare meglio al venerdì, altrimenti poi bisogna rimontare e succede quello che è successo oggi. A Monza ci aspettiamo di essere in condizioni migliori, qui eravamo al livello di Verstappen. Contiamo sul supporto dei tifosi in Italia".
