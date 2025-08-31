Leclerc: "Gara da dimenticare. Il sorpasso su Russell? Lo rifarei"

"Siamo partiti male venerdì, poi ci siamo ripresi bene nelle qualifiche e il nostro passo gara era buono: quello di Leclerc era da podio, ma alla fine è andata male. Dopo aver passato Russell era in recupero su Hadjar e Verstappen. Poi quando Hamilton ha avuto il suo incidente e la gara è stata neutralizzata con la Safety Car Charles ha perso due posizioni e ha dovuto superare per la seconda volta Russell. Credo che Leclerc sia stato aggressivo ma qui a Zandvoort devi esserlo se vuoi superare. George sia stato sorpreso dalla mossa di Leclerc. È stato un bel sorpasso. Peccato, aveva fatto una bella gara. Lewis era troppo largo di traiettoria, era troppo veloce rispetto al giro precedente, però nel complesso ha fatto un buon weekend, ci ha dato segnali positivi, però bisogna iniziare meglio al venerdì, altrimenti poi bisogna rimontare e succede quello che è successo oggi. A Monza ci aspettiamo di essere in condizioni migliori, qui eravamo al livello di Verstappen. Contiamo sul supporto dei tifosi in Italia".