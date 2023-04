Leclerc: "Ferrari troppo aggressiva con gli pneumatici, nel GP dovrò essere perfetto"

SPRINT RACE

I due piloti ferraristi preoccupati dalla gestione-gomme nel GP domenicale

Perez beffa Leclerc nella Sprint di Baku

































© Getty Images 1 di 18 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM "La gara ha confermato quello che pensavamo: in gara la Red Bull è ancora superiore. Se pensiamo ad un mese fa però noi abbiamo fatto un bel passo avanti. Non si poteva vincere insomma, dovevamo puntare al miglior risultato possibile e ci siamo riusciti. Purtroppo non possiamo fare molte modifiche alla macchina per domani, quindi non so bene cosa aspettarmi: puntiamo comunque alla vittoria". Idee chiare per Charles Leclerc al termine della gara Sprint di Baku che per il ferrarista era iniziata dalla pole position.

"Quando Perez mi ha attaccato, non ho opposto resistenza perché non volevo rovinare gli pneumatici. Ho invece cercato di restargli vicino il più possibile ma nel finale il degrado degli pneumatici mi ha fatto perdere terreno. Dobbiamo ancora trovare una soluzione, la macchina è troppo aggressiva sugli pneumatici. Ho spinto fino alla fine ma non ce n'era di più. Non c'era tanto margine. Cercherò di fare un GP il più pulito possibile".

© Getty Images

CARLOS SAINZ

"Per il momento devo limitare i danni: questo è un weekend strano e mentalmente complicato. Non ho fiducia nel comportamento della macchina e su una pista come questa è un grosso problema. Sto cercando di adattarmi poco alla volta per avvicinarmi a Charles ma non è facile. In qualifica siamo molto migliorati, in gara invece non ho visto grandi progressi: Red Bull è ancora avanti e Mercedes è messa meglio di noi come degrado pneumatici C'è ancora lavoro da fare sulla distanza della gara

FREDERIC VASSEUR

"Dobbiamo capire come migliorare nel GP vero. Sarà tutta un'altra storia, con condizioni diverse, mescole diverse e due stint di gara. Dovremo studiare bene la strategia. Il degrado è più alto quando segui altre macchine rispetto a quando hai pista libera. Avevamo fatto qualche passo avanti già in Australia. Qui siamo in lotta: ci proveremo.