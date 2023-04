Sprint Race: Perez imprendibile per tutti: Leclerc regala il primo podio alla Ferrari

SPRINT RACE

Il pilota messicano si aggiudica la gara breve davanti al monegasco ed al compagno di squadra

Perez beffa Leclerc nella Sprint di Baku

































© Getty Images 1 di 18 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Scattato dalla prima fila a fianco del "poleman" Leclerc, Sergio Perez sfrutta il suo feeling con il circuito cittadino di Baku e le doti velocistiche della sua Red Bull per superare il ferrarista a metà gara ed allungare al comando. Leclerc riesce a difendere la seconda posizione dalla rimonta di Max Verstappen che - alla ripartenza dopo una Safety Car - recupera la terza posizione da George Russell che gliel'aveva strappata al via. Il pilota della Mercedes chiude quarto davanti a Carlos Sainz ed a Fernando Alonso. Per la Ferrari si tratta del primo podio stagionale.

LA CRONACA DELLA GARA

Forfait di Sargeant dopo l'incidente nelle qualifiche Shootout dell mattino. Leclerc scatta al comando dalla pole davanti a Perez, mentre Russell riesce a strappare la terza a Verstappen che prova a replicare (c'è anche un contatto tra i due) ma deve poi rassegnarsi a chiudere il primo giro in quarta posizione davanti a Sainz con una monoposto danneggiata nella fiancata sinistra. Virtual Safety Car a causa di un contatto con le protezioni per Yuki Tsunoda che colpisce il muretto e perde subito dopo lo pneumatico posteriore destro che rimane sul nastro d'asfalto: il pilota giapponese riesce a tornare ai box e poi in gara ma la sua Alpha Tauri è danneggiata ed arriva il primo ritiro. Safety Car in azione per liberare la pista dai detriti. La gara riparte a pieno ritmo al quinto dei diciassette giri in programma: Verstappen si riprende la terza posizione da Russell. Perez si incolla alla Ferrari di Leclerc.

Il messicano sfrutta il DRS e salta il ferrarista all'inizio dell'ottavo passaggio. Alle spalle dei primi tre Russell, Sainz, Alonso, Hamilton e Albon con l'unica Williams al via. Verstappen si avvicina a Leclerc ma Charles riesca a difendersi fino al traguardo grazie anche alla scia dell'altra Red Bull che lo precede. Quarto posto finale per Russell che precede Sainz, Alonso, Hamlton e Stroll, ultimo pilota a conquistare punti iridati.