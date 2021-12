Leclerc: "Ferrari, il meglio sta per arrivare"

FORMULA 1

Il monegasco traccia un bilancio della stagione: "Dobbiamo essere soddisfatti, anche se si punta ad altro"

"Il 5° posto? Ho solo 4 punti e tutto può accadere, spero in una buona gara e di conservare il vantaggio". Charles Leclerc analizza così la vigilia del GP di Abu Dhabi, ultimo appuntamento della stagione di Formula 1. Si chiude una stagione, obiettivi sulla prossima. "Ovviamente si punta ad altro, ma a parte questo è una stagione di cui essere soddisfatti, perché abbiamo fatto progressi evidenti rispetto al 2020, abbiamo lavorato bene e siamo stati sfortunati in alcune gare in cui avremmo potuto portare a casa buoni punti, tipo Monaco o Budapest, ma fa parte della stagione. Penso che il meglio stia per arrivare. Quale è stata la gara migliore del 2021? Direi Silverstone, col secondo posto, l'ottima Sprint Race e un bel passo gara della macchina, sicuramente la gara più sorprendente", le parole del monegasco.

Leclerc guarda con ottimismo al 2022. "Penso che abbiamo ottimizzato le operazioni in pista - ha aggiunto - . Sul pacchetto c'è ancora molto da fare, ma abbiamo lavorato sui nostri punti deboli e siamo cresciuti rispetto alla stagione precedente". Questo weekend si corre su un tracciato leggermente modificato, cosa c'è da aspettarsi? "Dalle prove fatte al simulatore è divertente, è abbastanza diversa in curva 5 e nell'ultimo settore, è sicuramente più veloce ed è più facile per chi segue stare incollati a quello davanti".