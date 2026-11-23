Passando poi all'era moderna della Formula 1, sempre in McLaren come dimenticare la lotta intestina nel 2007 proprio tra un Hamilton giovanissimo e l'allora già 'vecchio' Fernando Alonso, una delle sfide interne più tese e decisive della storia recente del motorsport che si concluse con la conquista dell'ultimo campionato mondiale piloti per la Ferrari grazie, alla rimonta fino all'ultimo Gran Premio di Kimi Raikkonen. E per restare alla storia recente del Circus, tra il 2013 e il 2016, in Mercedes quella tra Nico Rosberg e ancora una volta Hamilton si trasformò in una vera e propria faida interna. I due si sono contesi tre titoli mondiali consecutivi nell'era ibrida, culminati con due mondiali vinti dal sette volte iridato (2014, 2015) e uno dal tedesco (2016), che poi si è ritirato. Solo qualche anno prima molto aspra la rivalità interna alla Red Bull tra Sebastian Vettel e Mark Webber (2009-2013), segnata da incidenti in pista, ordini di scuderia disattesi e accuse pubbliche di favoritismo. Una convivenza tra l'allora giovane pilota tedesco, accostato spesso a Schumacher e poi approdato alla Ferrari, e il veterano australiano che ha più volte sfiorato la rottura definitiva.