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Duelli tra compagni di squadra in Formula 1 al limite del consentito, una storia lunga come quella delle corse. Ma per toni, personaggi e scuderia coinvolta, la paradossale rivalità Leclerc-Hamilton al volante di due Ferrari è una roba mai vista. In attesa dell'annunciato faccia a faccia convocato dal team principal Fred Vasseur - che rischia di rimanare in mezzo alla sfida tra i due ferraristi dagli ingaggi plurmilionari - il caso fa discutere i tifosi. Il braccio di ferro tra driver disposti a tutto per arrivare primi mai - o quasi mai ha toccato quote così alte dalle parti della Ferrari, dove la parola d'ordine è sempre stata nel tempo quella di anteporre gli interessi della scuderia a quelli del singolo. Ora, lo spettacolo offerto in pista e fuori quest'anno da Lewis Hamilton e Charles Leclerc rappresenta pressocchè un inedito per la Rossa: in particolare, quanto visto nel Gran Premio di Las Vegas è l'esempio evidente di un Cavallino Rampante che corre da tempo a briglie sciolte con i suoi due piloti più volte protagonisti di collisioni e incidenti, come anche a Monza e in Messico: unico risultato, come detto dallo stesso Vasseur, danneggiare il team e mortificare il lavoro di tutte le persone impegnate in fabbrica al progetto Formula 1.
Una disfida praticamente mai vista quella in atto tra i piloti di Maranello che solo in altre scuderie in passato era diventata ingestibile, fino al punto da passare agli annali. Indimenticabile quella entrata nella cinematografia del Circus alla McLaren con il brasiliano Ayrton Senna e il francese Alain Prost: è il biennio 1988-1989, con la rivalità interna più celebre e aspra che la Formula 1 ricordasse finora, conclusasi con un titolo mondiale a testa (Senna nel 1988, Prost nel 1989). Una convivenza, quella tra i due campioni, che si trasformò nel dominio tecnico della scuderia di Woking, unita ad una guerra psicologica e sportiva senza esclusione di colpi. Un duello lasciato correre forse in nome del fatto che i due lottavano per la gloria iridata e non per i posti nelle retrovie come invece succede a Maranello.
Per trovare qualcosa di simile alla Ferrari serve andare più indietro nel tempo con la rivalitàà tra Gilles Villeneuve e Didier Pironi: a Imola nel 1982, con le Ferrari al comando e l'ordine di mantenere le posizioni, Pironi attaccò e superò Villeneuve all'ultimo giro. Il canadese giurò di non rivolgere più la parola al compagno ponendo la parola fine alla loro amicizia, prima del fatale incidente nelle qualifiche del GP del Belgio.
Passando poi all'era moderna della Formula 1, sempre in McLaren come dimenticare la lotta intestina nel 2007 proprio tra un Hamilton giovanissimo e l'allora già 'vecchio' Fernando Alonso, una delle sfide interne più tese e decisive della storia recente del motorsport che si concluse con la conquista dell'ultimo campionato mondiale piloti per la Ferrari grazie, alla rimonta fino all'ultimo Gran Premio di Kimi Raikkonen. E per restare alla storia recente del Circus, tra il 2013 e il 2016, in Mercedes quella tra Nico Rosberg e ancora una volta Hamilton si trasformò in una vera e propria faida interna. I due si sono contesi tre titoli mondiali consecutivi nell'era ibrida, culminati con due mondiali vinti dal sette volte iridato (2014, 2015) e uno dal tedesco (2016), che poi si è ritirato. Solo qualche anno prima molto aspra la rivalità interna alla Red Bull tra Sebastian Vettel e Mark Webber (2009-2013), segnata da incidenti in pista, ordini di scuderia disattesi e accuse pubbliche di favoritismo. Una convivenza tra l'allora giovane pilota tedesco, accostato spesso a Schumacher e poi approdato alla Ferrari, e il veterano australiano che ha più volte sfiorato la rottura definitiva.