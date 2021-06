Leclerc: "Ci ho provato, la vittoria arriverà"

FERRARI

"Stiamo facendo dei passi avanti, non dobbiamo scoraggiarci e anche quando guardiamo il passo non siamo lontanissimi dagli altri". Sainz: "Non una bella giornata"

Charles Leclerc ha messo nel mirino il podio, ma alla fine si è dovuto accontentare di un quarto posto amaro dopo la pole del sabato. "Nella ripartenza ho visto un buco, ho provato a fare il sorpasso ma non ci sono riuscito. Non volevo correre tanti rischi anche se ne ho presi abbastanza. Non è che dobbiamo dimenticare che dobbiamo battagliare con la McLaren. Credo di aver gestito la corsa", ha detto il ferrarista. F1, che botto per Verstappen a Baku Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

Vedi anche Formula 1 Perez: "Gara pazza, la meritava Verstappen" "Stiamo facendo dei passi avanti, non dobbiamo scoraggiarci e anche quando guardiamo il passo non siamo lontanissimi dagli altri. Non possiamo essere contenti ma prima o poi le vittorie arriveranno", ha aggiunto.

Per Carlos Sainz una gara difficile, in crisi con le gomme. "Non una bella giornata per me - ha detto lo spagnolo - , ho commesso un errore con le gomme non ancora in temperatura e alla ripartenza con le gomme usate non avevo abbastanza velocità. Dobbiamo investigare e capire perché in generale il passo non fosse così veloce come in qualifica, ho avuto problemi nel mettere in temperatura le gomme, ho fatto tanti bloccaggi con le anteriori, che fossero soft o dure, è qualcosa su cui c'è da migliorare. Non e' stato tutto negativo per la squadra, dei punti sono arrivati, ma io ho un po' patito e non e' stato un buon weekend per me, avevo il passo per fare meglio dell`ottavo posto. La partenza con due giri mancanti? Non mi è dispiaciuta, anche se per me non è stata ideale perché non avevo un buon feeling con la macchina. Sicuramente è stato uno show e anche i piloti si sono divertiti".