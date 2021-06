Perez: "Gara pazza, la meritava Verstappen"

Sergio Perez ha festeggiato a Baku la seconda vittoria della sua carriera in F1. "Sono felice, è stata una gara pazza. Mi dispiace per Verstappen, avrebbe meritato di vincere, sarebbe stato bello una doppietta. Siamo stati vicini al ritiro ma siamo riusciti a concludere la gara. Era difficile arrivare fino alla fine. Hamilton? Lui nella ripartenza mi ha messo sotto pressione fino alla fine, sono riuscito a resistere e alla ripartenza mi ha affiancato ma ho frenato il più tardi possibile e lui è andato lungo. Per fortuna è stata una bela giornata per il team. Una bella iniezione di fiducia", ha detto il messicano.

F1, Perez trionfa nel caos di Baku Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





















Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images















Ultime gallery Vedi tutte