Ferrari, pasticcio ai box: Leclerc rientra ma mancano le gomme

formula 1

Per il monegasco gara rovinata dopo pochi giri: ai box per mettere le gomme intermedie, perde 13 secondi perché i meccanici non erano pronti

© twitter Altra gara da dimenticare per Charles Leclerc: il monegasco della Ferrari ha visto rovinata ogni speranza poco dopo la partenza, quando sul circuito olandese di Zandvoort ha iniziato e piovere e quasi tutti i piloti sono rientrati ai box per mettere le gomme intermedie. Quando Leclerc - che dopo la gara si è preso la responsabilità del cambio pneumatico - è rientrato ha però trovato impreparati i meccanici della Rossa: le gomme da montare non erano pronte, così il numero 16 ha perso complessivamente 13 secondi rovinando la gara. Rientrato nelle retrovie Leclerc ha vissuto una gara difficoltosa, anche per via di un danno all'ala anteriore per un lieve contatto con Oscar Piastri, fino al ritiro avvenuto al 43° giro.

"Abbiamo perso tempo perché non eravamo pronti, sono stato io a chiamare il cambio gomme. Poi dopo il contatto con Piastri ho avuto problemi alla vettura e non c’è stato nulla da fare": così Leclerc ha commentato a Sky il malinteso ai box all'inizio del Gran Premio d'Olanda e poi il ritiro per i problemi alla sua Ferrari dopo un contatto in pista.