Curiosità

Le spogliarelliste faranno sciopero durante il GP del Canada

Il Sindacato delle lavoratrici ha scelto il fine settimana di Formula 1 per rivendicare più tutele

di Redazione
19 Mag 2026 - 11:55
© Getty Images

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Secondo il New York Times, sabato 23 maggio il sindacato Sex Work Autonomous Committee (SWAC), avrebbe indetto uno sciopero. Non è un giorno qualsiasi: si tratta del fine settimana del GP del Canada di Formula 1. Uno dei più redditizi dell'anno, in quanto l'appuntamento con il Gran Premio attira migliaia di tifosi, spettatori e ospiti (lo scorso anno sono arrivati in città 352 mila persone).
Questione di diritti
I motivi dello sciopero riguardano una questione di diritti. Il sindacato chiede l'abolizione di pratiche definite vessatorie, come la cosìdetta "bar fee": una quota che le ballerine sono obbligate e pagare ai locali per potersi esibire. Tra le altre richieste, il riconoscimento dello status di lavoratrici per poter ottenere tutele legali e maggiore sicurezza sul posto di lavoro. In molte denunciano - infatti - una scarsa attenzione da parte dei gestori verso la loro incolumità.
Sfruttate
Come anticipato, il GP del di Montréal richiama un numero enorme di appassionati, alcuni dei quali potrebbero essere anche clienti dei locali. Secondo il sindacato, un tale afflusso si tradurrebbe in un vantaggio quasi esclusivo per i club, i quali richiedono una "bar fee" di gran lunga superiore rispetto a qualsiasi altro fine settimana durante l'anno. L'obiettivo di questa mobilitazione - dunque - è quello di cercare di scardinare una dinamica lavorativa nettamente sfavorevole - dal punto di vista economico - per le ballerine.

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