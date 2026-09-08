FORMULA 1

Lawson anche a Madrid sulla Red Bull di Hadjar, terza chance per Tsunoda sulla Racing Bulls

Si allungano ancora i tempi del recupero del compagno di squadra titolare di Max Vestappen

di Stefano Gatti
08 Set 2026 - 10:13
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Nonostante l'opaca prestazione fornita a Monza (e dopo quella ben più positiva di Zandvoort, settimo al traguardo), all'indomani del Gran Premio d'Italia Red Bull ha confermato Liam Lawson per quello di Spagna in programma questo fine settimana a Madrid in sostituzione di Isack Hadjar. Di conseguenza Yuki Tsunoda rimane al volante della Racing Bulls temporaneamente lasciata libera dal neozelandese. Red Bull e il management di Hadjar non hanno mai in queste settimane fornito dettagli precisi sulla natura dell'infortunio che ha fermato il pilota franco-algerino, attualmente ottavo nella classifica generale e "ultimo" dei piloti delle Big Four del Mondiale, staccatissimo da Oscar Piastri che lo precede a quota 116. Questo il comunicato ufficiale:

"Dopo aver corso per il team a Zandvoort e Monza, Liam Lawson continuerà a correre al fianco di Max al Gran Premio di Spagna di questa settimana a Madrid. La decisione è stata presa mentre la guarigione di Isack continua a progredire positivamente. Anche se non è ancora pronto a tornare in cabina di comando, sarà a Madrid a supporto della squadra.Tutti alla Red Bull Racing non vedono l'ora di accogliere Isack di nuovo al volante molto presto." 

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