Lawson anche a Madrid sulla Red Bull di Hadjar, terza chance per Tsunoda sulla Racing Bulls

Nonostante l'opaca prestazione fornita a Monza (e dopo quella ben più positiva di Zandvoort, settimo al traguardo), all'indomani del Gran Premio d'Italia Red Bull ha confermato Liam Lawson per quello di Spagna in programma questo fine settimana a Madrid in sostituzione di Isack Hadjar. Di conseguenza Yuki Tsunoda rimane al volante della Racing Bulls temporaneamente lasciata libera dal neozelandese. Red Bull e il management di Hadjar non hanno mai in queste settimane fornito dettagli precisi sulla natura dell'infortunio che ha fermato il pilota franco-algerino, attualmente ottavo nella classifica generale e "ultimo" dei piloti delle Big Four del Mondiale, staccatissimo da Oscar Piastri che lo precede a quota 116. Questo il comunicato ufficiale: