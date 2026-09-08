Volley: De Giorgi convoca 14 Azzurri per gli Europei, c'è Michieletto

08 Set 2026 - 10:30
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Continua, con le convocazioni ufficiali, il percorso per i 14 azzurri ai Campionati Europei 2026, appuntamento clou della lunga stagione azzurra. Presente anche Alessandro Michieletto, che ha recuperato dall'infortunio. La rassegna continentale, in programma dal 10 al 26 settembre, comincerà con la gara inaugurale alle ore 21:05 in Piazza del Plebiscito a Napoli, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La Nazionale, inserita nella pool A, dopo la gara inaugurale di Napoli affronterà al PalaPanini di Modena Grecia (12 settembre, ore 21.05), Slovacchia (13 settembre, ore 21.05), Repubblica Ceca (15 settembre, ore 21.05) e Slovenia (17 settembre, ore 21.05). Dopo Napoli e Modena, i Campionati Europei proseguiranno a Torino, quando il PalaVela ospiterà, dal 20 al 23 settembre, insieme a Sofia (Bulgaria), ottavi e quarti di finale della rassegna continentale. La città di Milano, infine, ospiterà il 24 e 26 settembre le semifinali e le finali. Di seguito le scelte del Commissario Tecnico Ferdinando De Giorgi per il CEV Enel EuroVolley 2026 Men. Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli. Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Sani, Luca Porro. Centrali: Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Pardo Mati. Opposti: Kamil Rychlicki, Yuri Romanò. Liberi: Fabio Balaso, Gabriele Laurenzano.

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