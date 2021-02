Lavori in corso e Principato sottosopra: un conto alla rovescia lungo tre mesi!

FORMULA 1

Il Principato ospita la prossima primavera un tris di eventi di assoluto prestigio... tranne forse che per i residenti monegaschi!

di

STEFANO GATTI

Sette settimane di lavoro per allestire il circuito cittadino di Montecarlo. No, non abbiamo sbagliato i conti perché - se la 78esima edizione del GP di Formula Uno è in programma solo tra poco più di tre mesi - il tracciato deve essere già pronto per l'ultimo weekend di aprile, data di svolgimento del prestigioso Grand Prix Historique che riporta... in pista le auto che hanno fatto la storia dell'appuntamento più "glamour" del Mondiale e non solo.

Saltato causa pandemia nel 2020 (come era accaduto negli anni della Seconda Guerra Mondiale ed altre tre volte nei primi anni Cinquanta) il GP del Principato di Monaco di F.1 torna in calendario per la sua 78esima edizione nel quarto weekend di maggio, appuntamento clou di un tris di eventi motoristici che - per due mesi esatti - stravolgerà... l'esclusivo tran-tran dei cittadini monegaschi e dei "diversamente" residenti di questo angolo di Costa Azzurra. Due mesi interi, anzi tre perché l'Automobile Club de Monaco ha comunicato che aprirà lunedì 22 febbraio il cantiere necessario ad allestire il tracciato che - oltre ai già citati GP Storico e di F.1 - farà da scenario sabato 8 maggio alla quinta delle cinque tappe fino ad ora approvare del Campionato del Mondo di Formula E. Sarà tra l'altro la prima volta che la gara del Mondiale elettrico e il GP riservato alle vecchie glorie (solitamente alternate) si svolgeranno nello stesso anno. L'allungamento dei lavori da sette a nove settimane nasce proprio dal rinvio a quest'anno dell'evento storico annullato nel 2020...

Lavori al via quindi all'inizio della prossima settimana nella zona del porto e poi invece alla fine di marzo nella parte "alta" del circuito, quella che sale verso il Casinò, per poi rituffarsi verso il tunnel ed il livello del mare. Si tratta di smontare tutte le strutture che ostacolano la realizzazione del tracciato di gara, ridipingere la relativa segnaletica orizzontale e poi realizzare la struttura dei box, le passerelle pedonali, nonché innalzare le tribune e posizionare guard rails e recinzioni a bordo pista. Insomma, un lavoro estremamente complesso e quest'anno come detto ancora più lungo che in passato.

E poi, naturalmente, a partire dal primo mattino di lunedì 24 maggio, si ricomincia tutto daccapo in senso inverso, per riportare strade, marciapiedi e viabilità del Principato nel loro "assetto" ordinario. Ma non sarà forse ancora più vero il contrario, vista la... vocazione motoristica monegasca, che comprende anche il Rallye di gennaio?

