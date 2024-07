La Haas annuncia Ocon: "Pilota dal pedigree importante"

FORMULA 1

Il francese lascia l'Alpine e dal 2025 sarà al fianco di Hulkenberg nel team americano: "Sono entusiasta"

© Getty Images Esteban Ocon sarà un pilota del team Haas per la stagione 2025 di Formula 1. L'annuncio è arrivato con un comunicato apparso sul sito ufficiale della scuderia americana. Ocon ho firmato un contratto pluriennale. "Era importante per me avere un pilota con un pedigree noto in Formula 1 e, come vincitore di un Gran Premio - ha affermato il proprietario del team, Gene Haas - . Esteban si adatta senza dubbio a questo compito. Esteban ha dimostrato di essere nelle squadre per cui ha corso come qualcuno che è continuamente in gioco e segna punti: è quella continuità che vogliamo capitalizzare mentre cerchiamo di aumentare le prestazioni in pista. Abbiamo un mix di gioventù ed esperienza nella nostra futura line-up di piloti e sono entusiasta di vedere i risultati".

Vedi anche Formula 1 F1 Commission: focus su test precampionato, peso minimo e sistema di punteggio Ocon lascia così l'Alpine e prenderà il posto di Kevin Magnussen al fianco di Nico Hulkengerg. "Sono entusiasta di intraprendere questo nuovo capitolo della mia carriera in Formula 1 e di entrare a far parte del MoneyGram Haas F1 Team dall'inizio della stagione 2025", ha detto. "Mi unirò a un team di corse molto ambizioso - ha spiegato ancora Ocon - , il cui spirito, l'etica del lavoro e l'innegabile traiettoria verso l'alto mi hanno davvero impressionato. Vorrei ringraziare Gene Haas e Ayao Komatsu per la loro fiducia e il loro supporto, e per le nostre discussioni oneste e fruttuose in questi ultimi mesi. Da un punto di vista più personale, sono molto felice di lavorare di nuovo con Ayao, dato che ha fatto parte del mio debutto quando sono salito per la prima volta su una vettura di Formula 1 durante i miei giorni alla Lotus Junior più di dieci anni fa. Il team di F1 MoneyGram Haas ha piani entusiasmanti e obiettivi chiari per il futuro, e non vedo l'ora di lavorare con tutti a Kannapolis, Banbury e Maranello e di far parte di questo grande progetto".