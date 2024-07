F1 Commission: focus su test precampionato, peso minimo e sistema di punteggio

FORMULA... FUTURO

Gli aggiornamenti proposti a Londra dovranno essere ratificati dal Consiglio Mondiale FIA

© Formula 1 Terza sessione 2024 della Formula One Commission con vista sul 2025 e soprattutto sul 2026 presso gli uffici di Formula One Management di Londra. A presiedere l'incontro, che ha riguardato aggiornamento sia del Regolamento Tecnico che del Regolamento Sportivo sono stati il Direttore Monoposto FIA Nikolas Tombazis e il Presidente e CEO di Formula 1 Stefano Domenicali. Sistema di punteggio, peso minimo e soprattutto test precampionato gli argomenti all'ordine del giorno.

© Getty Images

Ecco una panoramica sugli argomenti in discussione e sulle decisioni prese punto per punto:

SISTEMA DI PUNTEGGIO

A seguito di una recente proposta di considerare l'espansione dell'assegnazione dei punti oltre la decima posizione dell'ordine d'arrivo di un Gran Premio, è stato deciso all'unanimità che non ci saranno modifiche alla distribuzione dei punti del campionato (come descritto negli articoli 6.4 e 6.5 del Regolamento Sportivo) a

PESO MINIMO (AUTO E PILOTA)

Il peso minimo per il pilota sarà aumentato da 80 a 82 chilogrammi, nell'interesse del benessere del pilota. Per diretta conseguenza, il peso minimo della macchina (a secco) sale da 798 a 800 chilogrammi dal 2025.

TEST PRECAMPIONATO 2026

Il piano di test pre-stagione del 2026 prevede nove giorni di test, suddivisi in tre eventi.

© FIA

REGOLAMENTO 2026

Sono stati ribaditi gli obiettivi strategici generali del Regolamento 2026. L'obiettivo prioritario è quello di ottenere gare veloci e combattute che continuino a coinvolgere ed emozionare gli appassionati. È stato fornito un aggiornamento sulla tempistica dei regolamenti 2026 riguardo a questioni tecniche, sportive, finanziarie e ambientali, precisando che la collaborazione in corso guidata dalla FIA con tutti i team è sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi e muoversi nella giusta direzione per la finalizzazione dei regolamenti. A seguito di ulteriori discussioni durante i prossimi comitati consultivi tecnici e sportivi, giovedì 17 ottobre verrà presentato al World Motor Sport Council un aggiornamento sui regolamenti 2026 relativi ai regolamenti sportivi e tecnici. Mercoledì 2 ottobre si terrà una riunione straordinaria della F1 Commission per discutere delle questioni 2026.Tutte le modifiche regolamentari sono soggette all'approvazione del FIA World Motor Sport Council (WMSC).