La Formula 1 vuole limitare gli ingaggi dei piloti

La Formula 1 pensa ad inserire un tetto all'ingaggio dei piloti. Dopo aver congelato telai e motori per la riduzione dei costi, la Federazione internazionale e Liberty Media, proprietaria del circus, vorrebbero stabilire un tetto massimo agli stipendi dei piloti. Secondo alcune indiscrezioni, si sarebbe giunti anche alla definizione di una cifra: ciascuna squadra, nelle prossime stagioni, potrebbe spendere al massimo 30 milioni di dollari, crica 25 milioni di euro, per i due piloti titolari più le riserve, da ripartire in base agli accordi contrattuali individuali. Mentre i bonus (vittorie e piazzamento in classifica) e i diritti di immagine personale sarebbero esclusi.