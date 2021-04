Domenicali: "L'obiettivo è portare a termine la stagione con 23 GP"

FORMULA 1

"Abbiamo dei piani alternativi, stiamo discutendo per riavere il Sudafrica dal 2023"

La Formula 1 ha iniziato il campionato con il GP del Bahrain e sulla strada che porta a Imola, spera che si arrivi alla fine in modo regolare. "L'obiettivo è di portare a termine la stagione più lunga e più complessa con tutti i 23 Gran Premi. Dobbiamo essere pronti a cambiare le cose, ovviamente abbiamo dei piani alternativi", ha detto l'ad e presidente della Formula 1, Stefano Domenicali, alla Rai.

Vedi anche Formula 1 Presentato il poster del GP di Imola: omaggio al Made in Italy Sulla Ferrari: "Credo di aver visto una Ferrari molto più competitiva rispetto allo scorso anno. Mercedes e Red Bull sono un pochino sopra rispetto a tutti gli altri, ma i ranghi sono molto più compatti rispetto allo scorso anno. Il risultato del primo GP in Bahrain ha dimostrato una grande dinamicità in pista. Mi auguro che già a Imola si possa vedere una gara straordinaria".

Un calendario a 25 Gran Premi in futuro? "I 25 GP non sono l'obiettivo a breve termine. Il Sud Africa vuole tornare, stiamo discutendo non per il 2022 ma per il 2023".

Si parla di una mini gara al sabato per definire la griglia vera a propria: "Stiamo definendo gli ultimi dettagli, l'obiettivo e' quello di chiudere per il Gran Premio di Imola. Vorremmo un weekend molto piu' intenso, con un'ora di libere il venerdì e poi le qualifiche per la gara sprint la cui classifica definirà l'ordine di partenza della gara vera di domenica. Il tutto per dare più intensita' e interesse. Speriamo di definire tutti i dettagli per la sperimentazione che confermo dovrebbe avvenire a Silverstone per poi riproporla il prossimo anno".