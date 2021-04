Leclerc... al miele con Sainz: "ho percepito subito la grande motivazione di Carlos, la sua euforia è contagiosa"

FORMULA 1

Il monegasco non si sbilancia sulle chances ferrarista ad Imola, prossima tappa del Mondiale scattato con due Rosse in zona punti in Bahrain.

Per la Ferrari il Mondiale partito alla fine di marzo a Sakhir con il sesto posto di Charles Leclerc e l'ottavo di Carlos Sainz propone subito (o meglio tra un paio di domeniche) uno degli appuntamenti-chiave della stagione. quello sulla pista di casa ad Imola. Il monegasco è ottimista e - con una frecciatina, l'ennesima - all'ex ferrarista Sebastian Vettel, punta sul rinnovato spirito di squadra per " puntellare" la rincorsa al vertice.

È la McLaren (Mercedes...) il target attuale delle Rosse che nel GP del Bahrain hanno colto un risultato incoraggiante ma "bisognoso" di conferme immediate sulla pista dedicata al fondatore della Casa di Maranello ed al figlio Dino, in programma il prossimo 18 aprile. La prima tappa del Mondiale in terra europea (e la successiva sull'altrettanto ondulato Circuito dell'Algarve per il GP del Portogallo dei primi di maggio) "indirizzeranno" meglio le ambizioni ferrariste. Nel frattempo, Charles non pare coltivare ambizioni particolarmente "spinte" ma, elogiando il neoarrivato Sainz, lancia l'ennesima frecciata all'ex compagno di squadra Vettel...

"Credo che sia stato fatto un buonissimo lavoro, ma bisogna rimanere con i piedi per terra. Siamo convinti di non esserci risparmiati, ma in Formula 1 bisogna sempre essere molto cauti perché tutto è relativo. La bontà del lavoro emerge dal confronto con gli avversari, quindi non voglio sbilanciarmi. Ho percepito subito la grande motivazione di Carlos, è al primo anno in Ferrari e si vede che vuole subito fare molto bene, e questa euforia è contagiosa a beneficio di tutta la squadra. Credo che per un team sia sempre positivo avere due piloti che spingono e scalpitano per tornare alla vittoria".