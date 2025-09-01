La Ferrari LEGO a Monza: un Brick Stop da Gran Premio tra autodromo e città

Ricco calendario di iniziative ed esperienze sia in circuito che nel centro storico del capoluogo brianzolodi Stefano Gatti
© LEGO Press Office
Sarà la Ferrari realizzata in scala praticamente 1:1 con i mattoncini LEGO una delle star del Gran Premio dell'imminente Gran Premio d'Italia di F.1. Dopo il primo passaggio in Italia la scorsa primavera ad Imola, LEGO approda all'Autodromo Nazionale di Monza per il sedicesimo appuntamento del Mondiale, in programma da venerdì 5 a domenica 7 settembre. Monza offre anche quest'anno un'occasione unica per unire l’adrenalina del motorsport alla potenza creativa dei mattoncini LEGO, con attività divertenti e coinvolgenti dedicate a famiglie e appassionati.
© Xavier Aaronson
All’interno del circuito - da giovedì 4 settembre fino al raceday di domenica 7 - il LEGO Brick Stop situato nella fan zone dello storico autodromo brianzolo sarà la destinazione perfetta sia per gli appassionati di Formula 1 che per quelli delle costruzioni LEGO.
© LEGO Press Office
Quest’area interattiva offrirà la possibilità di partecipare a esperienze immersive e creative ispirate al mondo delle corse, vivendo momenti di puro divertimento. Non mancherà anche il LEGO Pit Shop, dove i fans potranno acquistare l’intera linea di prodotti dedicata a tutte e dieci le scuderie di F1, con set LEGO Speed Champions, LEGO City, LEGO DUPLO e LEGO Collectibles.
© LEGO Press Office
Il coinvolgimento del Gruppo LEGO non si ferma però al circuito. Sempre dal 4 al 7 settembre durante i giorni del Fuori GP, il Palazzo dell’Arengario in Piazza Roma (nel cuore di Monza) diventerà un centro di esperienze esclusive by LEGO. Per la prima volta in Italia i visitatori potranno ammirare la spettacolare Ferrari a grandezza naturale, la vettura che ha fatto la storia durante la Drivers' Parade al Gran Premio di Miami dello scorso mese di maggio. In quell’occasione dieci auto LEGO in scala quasi 1:1 completamente funzionanti - una per ciascun team che prende parte al Mondiale - sono state guidate dai piloti di Formula 1, rendendo la parata stessa ancora più memorabile.
© LEGO Press Office
La Ferrari Big Build LEGO è stata preservata nello stato (un po'... vissuto, i piloti non si sono risparmiati colpi bassi!) in cui ha concluso la "gara", a ricordo di quel momento storico vissuto a Miami. Ispirata alla linea LEGO F1 Speed Champions e composta da quasi 400mila elementi LEGO, la vettura - realizzata in scala quasi 1:1 - sarà esposta come imperdibile photo-opportunity per tutti gli appassionati. Accanto all’iconico modello, due simulatori offriranno ai visitatori la possibilità di provare l’ebbrezza della guida virtuale, mentre un’area-gioco con circuito permetterà ai più piccoli di sfidarsi con le macchinine LEGO.
© Xavier Aaronson
Gli orari di apertura dell’area LEGO sono i seguenti:
giovedì 4: ore 16.00 - 20.00
venerdì 5: ore 10.00 - 20.00
sabato 6: ore 10.00 - 20.00
domenica 7: ore 10.00 - 19.00
Per maggiori informazioni sulla partnership tra il Gruppo LEGO e Formula 1, oltre che sulla gamma completa di prodotti, i fans possono visitare la pagina web https://lego.com/it-it/categories/f1
© Xavier Aaronson
La missione del Gruppo LEGO è ispirare e sviluppare i costruttori di domani attraverso il potere del gioco. Il LEGO System in Play, con le sue fondamenta nei mattoncini LEGO, permette ai bambini e agli appassionati di costruire e ricostruire qualsiasi cosa riescano a immaginare. Il Gruppo LEGO è stato fondato a Billund, in Danimarca, nel 1932 da Ole Kirk Kristiansen e il suo nome deriva dalle due parole danesi LEg GOdt, che significano "Gioca bene". Oggi il Gruppo LEGO rimane un'azienda a conduzione familiare con sede a Billund. Tuttavia, i suoi prodotti sono venduti in oltre 130 Paesi in tutto il mondo. Per informazioni visitare https://www.lego.com/
