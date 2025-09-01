Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula 1
FORMULA 1 E MATTONCINI

La Ferrari LEGO a Monza: un Brick Stop da Gran Premio tra autodromo e città

Ricco calendario di iniziative ed esperienze sia in circuito che nel centro storico del capoluogo brianzolo

di Stefano Gatti
01 Set 2025 - 12:05
© LEGO Press Office

© LEGO Press Office

Sarà la Ferrari realizzata in scala praticamente 1:1 con i mattoncini LEGO una delle star del Gran Premio dell'imminente Gran Premio d'Italia di F.1. Dopo il primo passaggio in Italia la scorsa primavera ad Imola, LEGO approda all'Autodromo Nazionale di Monza per il sedicesimo appuntamento del Mondiale, in programma da venerdì 5 a domenica 7 settembre. Monza offre anche quest'anno un'occasione unica per unire l’adrenalina del motorsport alla potenza creativa dei mattoncini LEGO, con attività divertenti e coinvolgenti dedicate a famiglie e appassionati.

© Xavier Aaronson

© Xavier Aaronson

All’interno del circuito - da giovedì 4 settembre fino al raceday di domenica 7 - il LEGO Brick Stop situato nella fan zone dello storico autodromo brianzolo sarà la destinazione perfetta sia per gli appassionati di Formula 1 che per quelli delle costruzioni LEGO.

© LEGO Press Office

© LEGO Press Office

Quest’area interattiva offrirà la possibilità di partecipare a esperienze immersive e creative ispirate al mondo delle corse, vivendo momenti di puro divertimento. Non mancherà anche il LEGO Pit Shop, dove i fans potranno acquistare l’intera linea di prodotti dedicata a tutte e dieci le scuderie di F1, con set LEGO Speed Champions, LEGO City, LEGO DUPLO e LEGO Collectibles.

© LEGO Press Office

© LEGO Press Office

Il coinvolgimento del Gruppo LEGO non si ferma però al circuito. Sempre dal 4 al 7 settembre durante i giorni del Fuori GP, il Palazzo dell’Arengario in Piazza Roma (nel cuore di Monza) diventerà un centro di esperienze esclusive by LEGO. Per la prima volta in Italia i visitatori potranno ammirare la spettacolare Ferrari a grandezza naturale, la vettura che ha fatto la storia durante la Drivers' Parade al Gran Premio di Miami dello scorso mese di maggio. In quell’occasione dieci auto LEGO in scala quasi 1:1 completamente funzionanti - una per ciascun team che prende parte al Mondiale - sono state guidate dai piloti di Formula 1, rendendo la parata stessa ancora più memorabile.

© LEGO Press Office

© LEGO Press Office

La Ferrari Big Build LEGO è stata preservata nello stato (un po'... vissuto, i piloti non si sono risparmiati colpi bassi!) in cui ha concluso la "gara", a ricordo di quel momento storico vissuto a Miami. Ispirata alla linea LEGO F1 Speed Champions e composta da quasi 400mila elementi LEGO, la vettura - realizzata in scala quasi 1:1 - sarà esposta come imperdibile photo-opportunity per tutti gli appassionati. Accanto all’iconico modello, due simulatori offriranno ai visitatori la possibilità di provare l’ebbrezza della guida virtuale, mentre un’area-gioco con circuito permetterà ai più piccoli di sfidarsi con le macchinine LEGO.  

© Xavier Aaronson

© Xavier Aaronson

Gli orari di apertura dell’area LEGO sono i seguenti:

giovedì 4: ore 16.00 - 20.00

venerdì 5: ore 10.00 - 20.00

sabato 6: ore 10.00 - 20.00

domenica 7: ore 10.00 - 19.00  

Per maggiori informazioni sulla partnership tra il Gruppo LEGO e Formula 1, oltre che sulla gamma completa di prodotti, i fans possono visitare la pagina web https://lego.com/it-it/categories/f1

© Xavier Aaronson

© Xavier Aaronson

La missione del Gruppo LEGO è ispirare e sviluppare i costruttori di domani attraverso il potere del gioco. Il LEGO System in Play, con le sue fondamenta nei mattoncini LEGO, permette ai bambini e agli appassionati di costruire e ricostruire qualsiasi cosa riescano a immaginare. Il Gruppo LEGO è stato fondato a Billund, in Danimarca, nel 1932 da Ole Kirk Kristiansen e il suo nome deriva dalle due parole danesi LEg GOdt, che significano "Gioca bene". Oggi il Gruppo LEGO rimane un'azienda a conduzione familiare con sede a Billund. Tuttavia, i suoi prodotti sono venduti in oltre 130 Paesi in tutto il mondo. Per informazioni visitare https://www.lego.com/  

formula 1
lego
monza
stop
gran premio
autodromo
citta
ferrari

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:08
Norris a Miami con un casco da...discoteca!

Norris a Miami con un casco da... discoteca!

00:09
Hadjar, ma che fai?

Hadjar, ma che fai?

01:21
Cadillac in Formula 1

Cadillac in Formula 1

00:10
Verstappen: sorpasso da vertigine… in vacanza

Verstappen: sorpasso da vertigine… in vacanza

00:17
Hulkenberg fa la storia e la piccola figlia impazzisce

Hulkenberg fa la storia e la piccola figlia impazzisce

01:19
Antonelli diplomato

Antonelli, che traguardo: si è diplomato

00:37
rbroma

Una Red Bull da F1, una bici e il Colosseo: è showrun al Giro d'Italia

00:08
Carlos Sainz, che assist!

Carlos Sainz, che assist!

00:17
Leclerc svela il casco per il GP di Monaco

Leclerc svela il casco per il GP di Monaco

00:41
Che gita di classe! Kimi porta i suoi compagni di scuola in pista a Imola

Che gita di classe! Kimi porta i suoi compagni di scuola in pista a Imola

00:18
Kimi Antonelli non vede l'ora di scendere in pista a Imola

Kimi Antonelli non vede l'ora di scendere in pista a Imola

01:36

Leclerc e Hamilton costruiscono la loro SF-24... di mattoncini

03:52
Parata auto Lego F1 Miami

Da Leclerc a Verstappen: i piloti di Formula 1 guidano Lego a Miami

00:18
Hamilton show al Met Gala

Hamilton show al Met Gala

00:21
Hamilton e Leclerc mostrano i loro talenti calcistici

Hamilton e Leclerc mostrano il loro talento calcistico

00:08
Norris a Miami con un casco da...discoteca!

Norris a Miami con un casco da... discoteca!

I più visti di Formula 1

Disastro Ferrari a Zandvoort: incidente e ritiro sia per Hamilton sia per Leclerc

Piastri, vittoria e allungo Mondiale. KO Norris e le Ferrari

Pole di Piastri, beffato Norris. Terza fila per la Ferrari con Leclerc

Piastri: "Gara in controllo". Verstappen: "Ho avuto fortuna"

Stroll "rottama" la sua Aston Martin a Zandvoort

Leclerc: "Gara da dimenticare. Il sorpasso su Russell? Lo rifarei"

Notizie del giorno
Vedi tutti
13:39
Milan, 10 milioni al Wofsburg per Odogu
13:37
Mercato Milan LIVE: Gomez si complica, intanto arriva Odogu. Salta lo scambio Gimenez-Dovbyk
13:34
Heineken rilancia “when you drive, never drink” per promuovere il consumo responsabile
13:32
Juve, il Racing Santander in pressing per Facundo Gonzalez
13:24
Milan, ti ricordi Boniface? Può andare al Weder Brema