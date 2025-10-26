Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
milano cortina 2026
1 di 11
© Getty Images | Francesco Bagnaia, vincitore di due titoli mondiali in MotoGP e uno in Moto2
© Getty Images | Francesco Bagnaia, vincitore di due titoli mondiali in MotoGP e uno in Moto2
© Getty Images | Francesco Bagnaia, vincitore di due titoli mondiali in MotoGP e uno in Moto2

© Getty Images | Francesco Bagnaia, vincitore di due titoli mondiali in MotoGP e uno in Moto2

© Getty Images | Francesco Bagnaia, vincitore di due titoli mondiali in MotoGP e uno in Moto2

I NOMI

Da Pecco Bagnaia a Jasmine Paolini, ecco chi saranno i tedofori di Milano-Cortina 2026

Il pilota piemontese e la tennista lucchese saranno due dei 10.001 tedofori che porteranno la fiamma in giro per l'Italia 

26 Ott 2025 - 13:35
11 foto