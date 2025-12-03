Logo SportMediaset

Brignoli e quel gol contro il Milan

Il portiere bomber ricorda così il magico momento vissuto ai danni dei rossoneri il 3 dicembre 2017

03 Dic 2025 - 15:14
02:46 

Tre dicembre 2017: il Benevento conquista il suo primo storico punto in Serie A dopo 14 partite perse e lo fa con un gol in pieno recupero contro il Milan, un gol messo a segno di testa da Alberto Brignoli, di mestiere portiere. Un epilogo degno di una sceneggiatura hollywoodiana, con il protagonista più inatteso che diventa eroe. Quel pareggio, quel pallone che si infilò alle spalle di Donnarumma e beffò il primissimo Milan di Gattuso, appena subentrato all’esonerato Montella, non contribuì alla fine a una salvezza che il Benevento non fu capace di raggiungere ma l’esplosione di gioia del Vigorito resta tutt’ora un ricordo indelebile, non solo nella mente di Brignoli. Oggi il portiere italiano gioca in Grecia, all’AEK, e per Spormediaset.it ha voluto ripercorrere le emozioni, ancora forti, di otto anni fa.

