La famiglia Schumacher si congratula con Hamilton: "Risultato impressionante"

Con un post social, la famiglia di Michael Schumacher ha mandato un messaggio a Lewis Hamilton, dopo che il pilota britannico della Mercedes ha eguagliato il primato di 91 vittorie dell'ex ferrarista. "Grandi complimenti a Lewis, un risultato impressionante per un pilota davvero eccezionale. Non possiamo negare che avremmo voluto che Michael tenesse quei record, ma come lui stesso diceva sempre: i record sono fatti per essere battuti", le parole degli Schumacher sul profilo dedicato a Michael.