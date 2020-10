Emozione Hamilton, per lui in regalo il casco di Schumacher: "Incredibile"

LE PAROLE

Dopo il casco di Senna, Lewis Hamilton ha ricevuto in regalo anche quello di Michael Schumacher dopo averlo eguagliato per numero di vittorie, 91, in Formula 1. Visibilmente emozionato l'inglese che ha ricevuto il dono da Mick, figlio del campione tedesco: "E' tutto incredibile, non avrei mai immaginato tutto questo. Mi ricordo che da piccolo usavo Schumi alla Playstation". Hamilton nella storia: Schumacher eguagliato

























































"Assistendo in tv al dominio di Michael per così tanto tempo, credo che nessuno, ed io specialmente, avrebbe potuto mai pensare di avvicinarsi ai suoi record". Queste le prime parole di Lewis Hamilton dopo la vittoria al Nurburgring che gli ha consentito di eguagliare il primato di successi appartenenti al tedesco. "E' un onore incredibile. Mi sono reso conto di aver ottenuto lo stesso numero di vittorie solo quando ho attraversato la pit lane", ha aggiunto il britannico. Una vittoria che lo lancia di prepotenza verso la conquista del settimo titolo Mondiale, altro record che finora appartiene all'ex ferrarista.

"E' stata una gara non semplice. Ho fatto una bella partenza, ho affiancato Valterri, ho avuto un po' di sottosterzo e non lo vedevo, poi è riuscito a rientrare, è stato bravo. Poi ho cercato di tenere duro e gestire le gomme. Sapevo che ci volevano un po' di giri di gestione prima di tornare a spingere. Non è stata una gara semplice, le Red Bull andavano forte. Visto anche Verstappen possiamo dire che abbiamo un rivale serio con le Red Bull, sono al settimo cielo per la vittoria" ha concluso.