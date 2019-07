La F1 resta a Silverstone: accordo fino al 2024

10/07/2019 di SIMONE REDAELLI

Il GP d'Inghilterra a Silverstone sarà nel calendario del Mondiale Formula 1 almeno fino al 2024. È infatti ufficiale l'accordo tra il circus e il circuito inglese per ospitare la gara anche per i prossimi cinque anni. Ad annunciarlo è stato il capo di Liberty Media Chase Carey in conferenza stampa: "Abbiamo sempre che, se vogliamo avere un futuro a lungo termine, il nostro sport deve preservare le sue sedi storiche e Silverstone e la Gran Bretagna rappresentano la culla di questo sport visto che ha ospitato il primo GP nel 1950".