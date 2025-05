La delusione di Leclerc: "Il GP lo abbiamo perso sabato..."

"Nel complesso, possiamo dirci soddisfatti del risultato odierno, perché abbiamo davvero portato a casa il massimo, soprattutto considerando quanto è difficile sorpassare su questa pista. Giovedì avrei firmato per il secondo posto finale. Ci aspettavamo di più dalla qualifica. Oggi poi a complicare ulteriormente la nostra strategia è stata la penalità inflitta ad Hamilton in griglia. Questo ci ha messo con le spalle al muro perché così per noi è stato impossibile attaccare la McLaren e anzi abbiamo più spesso dovuto difenderci. Per quanto riguarda Hamilton, Lewis ha tenuto un buon passo fino al trentesimo-trentacinquesimo giro. Poi si è ritrovato nel traffico pesante e per qualche ragione ha perso molto più tempo dei suoi diretti rivali. A quel punto per lui è diventato tutto più difficile. A danneggiarlo più di tutto però è stata la penalità in griglia.Nelle ultime gare abbiamo fatto dei passi avanti nelle curve ad alta velocità e questo weekend abbiamo visto dei progressi anche nel lento, il che è incoraggiante. Dobbiamo continuare a lavorare e a concentrarci su noi stessi per proseguire nel nostro percorso di crescita. Il doppio pit stop obbligatorio? Prima di tutto io non guardo cosa fanno gli altri. So che molti si sono lamentati dell'eccesso di gioco di squadra in alcuni momenti. Non voglio trarre conclusioni affrettate ma capisco il punto di vista dei piloti che si sono ritenuti danneggiati. Dobbiamo discuterne a livello di squadre, di Formula 1 e di FIA".