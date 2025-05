Serie A: il Parma rimonta l'Atalanta, Empoli retrocesso in Serie B

L'Empoli aveva bisogno di tre punti per mantenere la categoria, invece va ko: suicidio tattico e sportivo dei toscani, che retrocedono in Serie B. Altissima tensione al Castellani, ma la sfida si sblocca subito. Bastano quattro minuti agli ospiti per bucare la retroguardia toscana, con la sponda di Sarr per Suat Serdar: Ismajli se lo perde ed è 1-0. Il match è molto bloccato, ma l'Empoli reagisce attaccando disperatamente con tutti gli effettivi. Fioccano gli errori tecnici ed Esposito va vicino alla rete, mentre Perilli (sostituto di Montipò) salva su Fazzini. Proprio il centrocampista dà la speranza all'Empoli, che accorcia al 43': dormita difensiva, testa di Esposito e tap-in vincente che vale l'1-1. Nella ripresa il Verona chiede senza esito l'espulsione di Fazzini per una gomitata su Dawidowicz e, dopo aver anestetizzato la sfida, passa a sorpresa in vantaggio. Nasce tutto dai subentranti, con Livramento e Mosquera a pulire il pallone e spostarlo sulla destra: assist di Tchatchoua da quinto a quinto e prima rete italiana di Bradaric (69'). D'Aversa si gioca il tutto per tutto con Solbakken e Konaté insieme a Colombo, ma non c'è nulla da fare. L'impeto del tecnico non viene seguito dalla squadra, che va ko. Il contemporaneo successo del Lecce sulla Lazio certifica la Serie B per l'Empoli, terzultimo con 31 punti: toscani che retrocedono con Venezia e Monza. Sale a quota 37 punti il Verona, comodamente salvo in 14a posizione: un grande traguardo per Zanetti, che era sulla graticola a inizio stagione.