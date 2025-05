Serie A, Udinese-Fiorentina 2-3: Kean, Fagioli e Comuzzo regalano la Conference ai viola

LA PARTITA

La Fiorentina vince a Udine 3-2 un match pirotecnico e conquista la qualificazione in Conference League grazie alla sconfitta della Lazio. Pronti via e Kean buca subito Okoye, ma la rete viene annullata per fuorigioco. I padroni di casa sono solidi e compatti dietro, e poco prima della mezzora riescono anche a colpire: Solet con la sua fisicità riesce a strappare un pallone in trequarti e ad apparecchiare per Lucca, che fa partire il destro secco sul primo palo e batte de Gea al 26’. I viola cercano di reagire, e al 39’ arriva l’episodio che cambia la gara: secondo cartellino giallo per Bijol e bianconeri in inferiorità per tutto il secondo tempo. Prima del duplice fischio Kean colpisce un palo, ma all’intervallo gli uomini di Runjaic sono avanti. Al rientro in campo dopo la pausa la Fiorentina pareggia i conti: forcing immediato concluso con il diagonale perfetto dal limite dell’area di Fagioli con il sinistro. La formazione allenata da Palladino insiste, e al 57’ completa la rimonta: discesa di Richardson sulla sinistra, palla a rimorchio e colpo di tacco pazzesco di Comuzzo, che firma il 2-1. Partita finita? Non proprio, perché quattro minuti più tardi, sugli sviluppi di corner, Kabasele pesca la zampata nella mischia per riportare tutto in equilibrio. Gli ospiti provano in tutti i modi a strappare i tre punti, ma Okoye fa muro più e più volte. All’82’ ecco che arriva il colpo del ko dei toscani: Kean viene servito da Gosens dentro l’area, il suo destro colpisce le gambe di Zemura con la deviazione che beffa Okoye e vale il 3-2 finale. La Fiorentina termina la sua stagione a 65 punti, a pari merito con la Lazio ma al sesto posto in virtù degli scontri diretti a favore contro i biancocelesti. Udinese dodicesima in questa stagione, a quota 44 punti.