Norris in pole a Montecarlo, Ferrari in prima fila con Leclerc

Lando Norris in pole position aLl'ultimo secondo su Charles Leclerc. Il pilota inglese della McLaren chiude in un minuto, nove secondi e 954 millesimi, prevalendo per 109 millesimi sul ferrarista. Ancora McLaren e Ferrari in seconda fila con Oscar Piastri (+0.175) e Lewis Hamilton (+0.428). Il sette volte iridato è però sotto inchiesta per un presunto impeding ad inizio qualifiche ai danni di Max Verstappen nella salita verso il la piazza del Casinò: Lewis non era stato avvisato per tempo dal suo box del sopraggiungere della Red Bull numero uno, lanciata nel suo giro veloce. Dalla terza fila al via c'è proprio il quattro volte campione dle mondo olandese (a 715 millesimi dalla pole), curiosamente "accusato" dall'altro ferrarista Leclerc di averlo rallentato nella fase finale delle qualifiche. Esterno della terza fila per il rookie franco-algerino Isack Hadjar (Racing Bulls) a 969. Fernando Alonso con la Aston Martin ed Esteban Ocon con la Haas formano la quarta fila, mentre a chiudere la top ten sono Liam Lawson con la seconda Racing Bulls e Alexander Albon con la Williams.