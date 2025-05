Serie A, tutti i verdetti della stagione 2024/25

Si è chiusa ufficialmente la Serie A 2024/25, che con i match di domenica sera ha emesso i suoi ultimi verdetti: con enorme sofferenza la Juventus ha battuto il Venezia e si è assicurata un posto in Champions League, mentre la Roma si è dovuta accontentare del quinto posto che vale l'Europa League. È poi arrivato il clamoroso sorpasso della Fiorentina sulla Lazio al sesto posto (grazie alla classifica avulsa): viola in Conference. Salve Parma e Lecce, in Serie B insieme al Monza vanno Empoli e Venezia.