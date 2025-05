Libere 2: percorso netto di Leclerc, Piastri e Hamilton nella sua scia

Charles Leclerc replica all'ora dell'aperitivo il miglior tempo dell'ora di pranzo, siglando un best time da un minuto, 11 secondi e 335 millesimi che gli permette di precedere al capolinea della prima giornata di prove per 38 millesimi il leader del Mondiale Oscar Piastri, autore di una frenata... fuori tempo massimo a Sainte Devote (bandiera rossa) che lo costringe a compiere un intero giro ad andatura ridotta per montare una nuova ala anteriore, come era toccato fare allo stesso Leclerc nel primo turno. Il pilota australiano della McLaren chiude in mezzo la "panino" Ferrari: terzo tempo per Lewis Hamilton a 105 millesimi dal compagno di squadra, mentre Lando Norris (quarto a +0.322 da Leclerc) chiude il quartetto di testa rosso-arancione.