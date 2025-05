Serie A, Venezia-Juve 2-3: bianconeri in Champions, lagunari in Serie B

LE STATISTICHE

- Prima di Randal Kolo Muani (otto reti dal suo arrivo in Serie A) l’ultimo giocatore francese ad aver realizzato almeno otto reti con la Juventus in una singola stagione del massimo torneo a partire da gennaio era stato David Trézéguet nel 2005/06 (otto).

- Kenan Yildiz è uno dei quattro giocatori nati dall’1/01/2005 in avanti ad aver partecipato a più di 10 gol in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei insieme a Désiré Doué (2005), Assane Diao (2005) e Lamine Yamal (2007): sette reti e quattro assist per il classe ’05.

- Il Venezia è sempre retrocesso nelle ultime quattro occasioni in cui ha partecipato a un campionato di Serie A (2024/25, 2021/22, 2001/02, 1999/00).

- Kenan Yildiz ha preso parte a un gol per due incontri di Serie A di fila per la seconda volta nella competizione, dopo le prime due gare di questo campionato (assist sia contro il Como che l’Hellas Verona).

- La Juventus ha vinto la sua prima trasferta in Serie A con Igor Tudor in panchina, l’ultimo successo esterno bianconero nella competizione risaliva allo scorso febbraio (vs Cagliari, 1-0).

- Ridgeciano Haps è il primo giocatore del Venezia a segnare e a fornire un assist in una partita di Serie A da Domen Crnigoj (1G+1A il 12 febbraio 2022 contro il Torino).

- Manuel Locatelli ha segnato il suo terzo gol su rigore in Serie A, il primo dal 16 maggio 2021 (con il Sassuolo contro il Parma).

- Andrea Cambiaso (tre assist in questo campionato) è il terzo difensore a servire almeno tre passaggi vincenti in ciascuna delle ultime quattro stagioni di Serie A (dal 2021/22), dopo Theo Hernández e Georgios Kyriakopoulos.

- Quello di Daniel Fila (dopo un minuto e 10 secondi) è il gol più veloce segnato dal Venezia dall’inizio di una partita di Serie A da quello di David Okereke (dopo 46 secondi) contro la Roma il 14 maggio 2022.

- Quello di Daniel Fila (dopo un minuto e 10 secondi) è il gol più precoce subito dalla Juventus dall’inizio di una partita di Serie A dall’autorete di Miralem Pjanic il 26 agosto 2017 (dopo 18 secondi contro il Genoa).

- Il Venezia (10) è una delle tre squadre che ha subito almeno 10 gol su rigore in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei insieme a Alavés (11) e St Etienne (13).

- Due dei tre assist di Ridgeciano Haps in Serie A sono arrivati contro la Juventus (uno anche l’11 dicembre 2021 sempre col Venezia).

- La Juventus ha vinto 11 delle ultime 18 sfide (3N, 4P) di campionato: tanti successi quanti quelli collezionati dai bianconeri nelle 38 precedenti (23N, 4P).

- La Juventus, insieme al Milan, è una delle due squadre che hanno vinto più partite contro il Venezia in Serie A: 18.

- 50ª presenza per Alessio Zerbin in Serie A.