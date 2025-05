Libere 1: Leclerc precede Verstappen e Norris, Piastri dietro ad Albon

L'aria di casa mette le ali alle ruote della Ferrari e soprattutto a quella di Charles Leclerc. Vincitore per la prima volta un anno fa nella sua Montecarlo, il ferrarista mette la sua SF-25 al vertice della classifica dei tempi del primo turno di prove libere dell'appuntamento più "principesco" del Mondiale. Danneggiato nelle battute iniziali da Lance Stroll che gli taglia la strada al tornantino del Loews (tamponamento e ala anteriore sostituita ai box per il ferrarista), Charles precede tutti con il tempo di un minuto, 11 secondi e 964 millesimi. Secondo tempo a 163 millesimi da Leclerc per Max Verstappen (Red Bull) che a sua volta precede Lando Norris con la McLaren (+0.326), Alexander Albon con la Williams (+0.350) e il leader del Mondiale Oscar Piastri con l'altra McLaren (+0.378). Sesto tempo per George Russell (+0.518), nono per l'altro ferrarista Lewis Hamilton (+0.726), mentre Andrea Kimi Antonelli apre la seconda pagina della classifica (undicesimo) con un tempo a 801 millesimi dal leader Leclerc. Subito davanti ad AKA, casella finale della top ten per Fernando Alonso (Aston Martin). Molto buona la performance di squadra della Williams che (oltre al quarto tempo del gà citato Albon), piazza Carlos Sainz in settima posizione a 570 millesimi dal leader. Ottavo tempo davanti ad Hamilton per Pierre Gasly con la Alpine a 705 millesimi.