Leclerc: "Colpa di... Verstappen ma sono fiero del risultato". Vasseur: "Eravamo con le spalle al muro"

"Si può sempre fare qualcosa di più ma devo dire che in qualifica abbiamo dato il massimo. Peccato per il mio primo tentativo: il giro era buono ma ho trovato Verstappen nel secondo settore: serviva un po' più di fiducia. Nel secondo ho trovato ugualmente traffico, quindi sono un po' frustrato. Guardando gli onboard dei miei diretti avversari mi sono reso conto che loro si sono tenuti via qualcosa per il finale, mentre noi eravamo al limite. Di solito quest'anno non possiamo normalmente puntare alla vittoria ma qui stiamo andando molto bene. Sarà dura comunque. Io amo i circuiti cittadini, amo attaccare in qualifica. A volte va bene, altre volte no. Sono comunque fiero del risultato che abbiamo ottenuto. Sulla carta era davvero difficile, quindi non è andata male. Per la gara nulla è precluso: noi dobbiamo prima di tutto pensare a fare punti ma se in gara emergerà una chance di vincere, cercherò di afferrarla".