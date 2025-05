F1, Leclerc: "Non penso di lasciare la Ferrari, Hamilton il migliore al mondo"

Charles Leclerc ha rilasciato una lunga intervista a L'Equipe in cui ha parlato del brutto inizio di campionato, del suo rapporto con Lewis Hamilton e del suo amore per la Ferrari. Il pilota della Rossa non getta la spugna e si sente ancora in corsa per il Mondiale. "La speranza non la perdo, perché la stagione è ancora lunga. Lo scorso anno la McLaren ha rimontato in modo incredibile. La Red Bull era partita forte, ma poi la McLaren ha vinto il titolo Costruttori - ha spiegato l'ultimo vincitore del Gp di Monaco al quotidiano francese -. Dal Gp di Barcellona entrerà in vigore una nuova direttiva tecnica che vieta le ali anteriori flessibili che spero ci aiuti un po'. Non credo nei miracoli, ma proverò a vincere il titolo quest'anno. Sembra complicato, ma non mi arrendo".