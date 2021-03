La cenerentola Williams si svela e spera nel talento di Russell

FORMULA 1

Presentata la nuova FW43B affidata al britannico e al canadese Latifi per cancellare un 2020 ancora negativo

In attesa della Ferrari, che si svelerà solo il 10 marzo, è toccato alla Williams presentare la sua nuova monoposto per il prossimo Mondiale di Formula 1. E' siglata FW43B e verrà affidata al talento britannico George Russell e al canadese Nicolas Latifi, entrambi riconfermati. Terzo pilota Jack Aitken. La livrea + diversa da quella a cui siamo stati abituati nelle ultime stagioni, con il blu diventato il colore dominante. A fornire il motore sarà ancora la Mercedes. L'obiettivo è cancellare gli 0 punti nella classifica del 2020. La Williams presenta la sua nuova FW43B









































Il team britannico è stato acquisito ad agosto 2020 dalla societa' d`investimento Dorilton Capital dopo che il suo fondatore, Sir Frank Williams, ha deciso di vendere. Un vero e proprio nuovo inizio per il team. Jost Capito, ceo della Williams Racing, spera in un anno in risalita. "Questa squadra è un'icona sportiva e gli alti e bassi fanno parte di qualsiasi marchio sportivo di lunga data. I successi del passato possono essere fonte di motivazione, ma non si può fare affidamento su quelli per vincere nella Formula 1 moderna. Pertanto, abbiamo scelto una livrea nuova per la monoposto 2021, capace di riconoscere l'incredibile passato del team, conservandone lo spirito, ma che al tempo stesso guardi al futuro. Anche se questo è solo l'inizio del nostro viaggio e c'è ancora tanto da fare, siamo felici di poter mantenere questo slancio nella giusta direzione e non vediamo l'ora di andare in pista", ha detto.

Se il buongiorno si vede dal mattino, però, l'inizio non è stato promettente. La presentazione tramite una app per la realtà aumentata, infatti, non è andata a buon fine a causa di un'azione hacker. il team si è scusato con i fan e la cerimonia è avvenuta semplicemente tramite delle foto su social e sito della Williams Racing.